Michał Żebrowski, znany aktor, opublikował na swoim profilu na Instagramie w formie stories zabawne wideo, w którym humorystycznie naśladuje styl przemówień prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszonych podczas uroczystości rocznicowych Wincentego Witosa. "Jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem, od dzisiaj on się nazywa więzieniem hydraulicznym" – powiedział dyrektor Teatru 6. piętro.

W niedzielę (14 stycznia) prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę narodzin Wincentego Witosa, składając wieniec na jego grobie w Wierzchosławicach. W Hali Sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (województwo małopolskie) wygłosił przemówienie, w którym krytycznie wypowiedział się o Polskim Stronnictwie Ludowym oraz rządzie koalicyjnym Donalda Tuska.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o ruch ludowy w Polsce, jeżeli chodzi o dzieje polskiej wsi, nigdy w naszej historii polska wieś nie miała większego przywódcy niż Wincenty Witos – mówił Duda podczas wystąpienia.

– Wincenty Witos absolutnie był jednym z największych budowniczych etosu Rzeczypospolitej Polskiej, Polski, polskiego patriotyzmu na polskiej wsi, wśród polskich chłopów, w okresie, w którym Polska odzyskiwała swoją niepodległość – zaznaczył.

– Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia – oznajmił prezydent ostrym tonem, unosząc palec w geście przypominającym ostrzeżenie.

Te wypowiedzi prezydenta skomentował znany polski aktor Michał Żebrowski, który w swojej parodii naśladował charakterystyczny sposób mówienia Andrzeja Dudy.

– Szanowni państwo, chciałbym podzielić się z państwem pewną refleksją, pewną sugestią. Czynię to z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli po każdej frazie, po każdym zdaniu będę stawiał kropkę, raz prezentował swój prawy profil, raz prezentował swój lewy profil, jeżeli będę mówił wyżej, jeżeli będę mówił ciszej i zawsze będę robił pauzy – mówi Żebrowski na filmiku.

Dyrektor warszawskiego Teatru 6. piętro w swoim nagraniu poruszył również kwestię słów Dudy odnoszących się do skazanych byłych posłów i ministrów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Chciałem powiedzieć, że dzisiaj, dzisiaj dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem, został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik, od dzisiaj on się nazywa więzieniem hydraulicznym, tak jak każdy polityk, który został skazany prawomocnym wyrokiem, jest więźniem politycznym. To tyle – dodał aktor.

Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w ubiegły wtorek (9 stycznia) Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję, gdy ukrywali się w Pałacu Prezydenckim. Interwencja miała miejsce wieczorem, podczas gdy sam prezydent znajdował się w Belwederze, gdzie spotkał z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską.

Andrzej Duda ogłosił, że wszczął postępowanie ułaskawieniowe skazanych, zaś zwolennicy Zjednoczonej Prawicy domagają się ich wypuszczenia. Czy politycy PiS niebawem opuszczą zakłady karne? Jasnej odpowiedzi na to pytanie udzielił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

– Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni – poinformował na antenie TVN24, podkreślając, że nie jest to sprawa, którą da się w łatwy sposób poddać analizie.