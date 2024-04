Polscy użytkownicy messengera od pewnego czasu po wejściu do aplikacji otrzymują komunikat o nowych opcjach. Komunikator prosi ich również o nadanie specjalnego kodu PIN. O co chodzi? Opcja ta spodoba się m.in. kochankom.

Messenger to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komunikatorów w Polsce. Na jego korzyść z pewnością zadziałała niedawno aktualizacja, która pozwoliła na posiadanie go, mimo braku profilu na Facebooku. Teraz szczególnie zainteresowani korzystaniem z niego mogą być ci, którzy mają coś do ukrycia.

Messenger od Mety z nowymi funkcjami

W całej Polsce wchodzi właśnie długo zapowiadana aktualizacja Messengera. Komunikator ma dzięki niej jeszcze lepiej dopasować się do oczekiwań użytkowników. I nietrudno ukryć, że korzystanie z niego może stać się znacznie przyjemniejsze.

Ile razy napisaliście wiadomość do znajomego z literówką lub pomyloną datą? Ja tego nawet nie zliczę. Po chwili trzeba było wysyłać kolejne wiadomości korygujące wcześniejsze pomyłki. Z tym już koniec. Nowa wersja Messengera pozwala bowiem korygować już wysłane wiadomości.

Kolejna ciekawa opcja, to możliwość wyłączenia funkcji, która pokazuje, czy odczytałeś poprzednią wiadomość. To ciekawa opcja zwłaszcza dla tych, którzy chcą wiedzieć, co napisał znajomy, ale niekoniecznie dać mu znać, że wiadomość została odczytana.

Denerwuje cię jakość zdjęć i wideo przesyłanych za pośrednictwem Messengera? Zgodnie z deklaracją aplikacji, po najnowszej aktualizacji ich jakość ma być znacznie wyższa.

Ulubione opcje kochanków? To oni polubią teraz Messengera

Na liście nowości od Messengera znalazły się również dwie opcje, które przypadną do gustu osobom, które mają coś do ukrycia. Wielu kochanków zna to uczucie, kiedy druga połówka dowiaduje się o "skoku w bok" po przeczytaniu korespondencji na Messengerze partnera. Ten problem może zniknąć raz na zawsze.

W ukryciu drugiego życia może pomóc opcja, która automatycznie usunie wszystkie wiadomości po 24 godzinach. Funkcja ta powinna być dobrze znana użytkownikom Telegramu, którzy korzystają z niej od kilku lat.

Co jednak, kiedy nie chcesz usuwać wspólnych wspomnień i wymian czułości? Tu z pomocą przychodzi kolejna nowość od Messengera. Po najnowszej aktualizacji masz bowiem możliwość ustalenia specjalnego kodu PIN, który zablokuje osobom niepożądanym dostęp do twoich wiadomości na Messengerze.

Tu jednak trzeba pamiętać o jednej ważnej kwestii. Kiedy ustalicie już kod PIN, będziecie musieli wpisać go na każdym urządzeniu, na którym używacie Messengera. Ta niewielka niedogodność może jednak w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo twoich wiadomości.

Nowa opcja to dobre rozwiązanie nie tylko dla kochanków. Przede wszystkim zwiększy ona bezpieczeństwo każdego użytkownika. Teraz nawet jeżeli ktoś włamie się na twoje konto na Facebooku, nie prześle już żadnej wiadomości. Być może pomoże to w zatrzymaniu m.in. fali oszustw "na Blika".