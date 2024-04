Nie tego spodziewał się rolnik na spotkaniu z Tuskiem. Premier zmiażdżył go argumentacją

Natalia Kamińska

D onald Tusk w środę był na wiecu w Krakowie. W drugiej części spotkania pojawił się tam rolnik, który zwrócił się do premiera z pretensjami, że nowy rząd nie robi wystarczająco dużo w sprawie rolnictwa. Jednak to PiS rządził przez ostatnie osiem lat, a wówczas rolnicy nie wychodzili tak tłumnie na ulice, jak robią to obecnie.