Macron najtwardszym graczem w Europie. Ujawniono, do czego namawiał Scholza i Bidena

Natalia Kamińska

Emmanuel Macron próbował przekonać Joe Bidena i Olafa Scholza do swojego pomysłu o zmianie strategii Zachodu wobec wojny w Ukrainie. Napisał o tym jeden z czołowych amerykańskich dzienników "The Wall Street Journal". Gazeta zwróciła uwagę, że "prezydent Francji, który opowiadał się kiedyś za dialogiem z Rosją, obecnie chce pozostawić dla Ukrainy otwarte wszystkie opcje wojskowe, co niepokoi sojuszników z NATO".