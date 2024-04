Dwie 18-latki zginęły, a troje innych nastolatków zostało rannych w wypadku, do którego doszło w środę po południu w miejscowości Stężyca w województwie lubelskim. Policja przekazała wstępne ustalenia w sprawie tragedii.

Do wypadku doszło około godz. 15:00 na drodze powiatowej we wsi Stężyca w powiecie ryckim. Jak przekazali lubelscy policjanci, osobowym peugeotem podróżowało pięć osób w wieku od 16 do 18 lat.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem 18-latka na prostym odcinku drogi zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Pomimo reanimacji zginęła ona i pasażerka, również 18-latka.

Trzy kolejne osoby, które siedziały na tylnym siedzeniu, zostały ranne i trafiły do szpitala. To dwóch młodych mężczyzn i jedna młoda kobieta w wieku 16-18 lat. Policja poinformowała, że wszystkie ofiary są mieszkańcami powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z miejsca wypadku. Widać na nim samochód, którego przód został całkowicie zniszczony.

Nie wiadomo na tę chwilę, co było przyczyną tragedii. Internauci zwracają jednak uwagę w komentarzach, że droga w tym miejscu jest wąska, a po obu stronach bardzo blisko rosną drzewa. W chwili zdarzenia w Stężycy miał padać również deszcz, więc na drodze było ślisko.

