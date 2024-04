"Dziś (4.04) o godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi oświadczenie" – poinformowała na platformie X Kancelaria Prezydenta.

Nagły komunikat Kancelarii Prezydenta. Duda zabierze dziś głos. Fot. KENZO TRIBOUILLARD/AFP/East News

W czwartek chwilę po godz. 8:00 Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że Andrzej Duda wygłosi tego dnia oświadczenie. Transmisja ma być dostępna na kanałach kancelarii w mediach społecznościowych od godz. 11:30. Nie podano tematu, który ma zostać poruszony w przemówieniu.

Przypomnijmy: ostatnio prezydent zabrał głos w sprawie śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Damian Soból wraz z szóstką innych pracowników World Central Kitchen zginął w ataku izraelskiej armii na konwój humanitarny.

Prezydent o śmierci polskiego wolontariusza

"Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci w Strefie Gazy wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen, w tym polskiego obywatela. Jestem myślami z ich najbliższymi. Ci odważni ludzie swoją służbą i poświęceniem dla bliźnich zmieniali świat na lepsze. Tragedia ta nigdy nie powinna się wydarzyć i musi zostać wyjaśniona" – napisał w serwisie X Duda.

W poniedziałkowym ataku izraelskiej armii na składający się z dwóch pojazdów konwój z pomocą humanitarną organizacji World Central Kitchen zginęło łącznie siedem osób. Wśród ofiar byli obywatele Wielkiej Brytanii, Australii, Irlandii, Palestyny oraz wspomniany 35-letni Polak.

Premier Izraela oznajmił, że służby w tym kraju "dokładnie to sprawdzają" i "zrobią wszystko, aby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła". – To się zdarza na wojnie i zbadamy to do końca. Jesteśmy w kontakcie z zaangażowanymi rządami i zrobimy wszystko, aby to się nie powtórzyło – oświadczył Benjamin Netanjahu.

Tymczasem, jak utrzymują przedstawiciele organizacji humanitarnych, zabici wolontariusze w momencie izraelskiego ataku poruszali się wyraźnie oznaczonym samochodem. Pocisk trafił w auto zaraz po tym, jak wolontariusze przekroczyli granicę północnej Strefy Gazy – powiedział agencji Associated Press Mahmoud Thabet, ratownik medyczny z Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca.

Ofiary udało się zidentyfikować, ponieważ znaleziono przy nich paszporty. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział, że Ministerstwo Sprawiedliwości wszczyna śledztwo w sprawie nalotu izraelskich wojsk na Strefę Gazy.

