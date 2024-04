B ambi to kolejny bohater bajki dla dzieci, o którym powstanie horror. Twórcy "Puchatka: Krwi i miodu" idą na całość i przedstawili pierwszy zwiastun nachodzącego filmu grozy klasy B. W "Bambi: The Reckoning" słodki jelonek stanie się mordercą mszczącym się za śmierć swojego matki. A to dopiero początek... "Poohniverse".





Jelonek Bambi idzie po krwawą zemstę. Jest już pierwszy zwiastun dziwacznego horroru

Ola Gersz

Bambi to kolejny bohater bajki dla dzieci, o którym powstanie horror. Twórcy "Puchatka: Krwi i miodu" idą na całość i przedstawili pierwszy zwiastun nachodzącego filmu grozy klasy B. W "Bambi: The Reckoning" słodki jelonek stanie się mordercą mszczącym się za śmierć swojego matki. A to dopiero początek... "Poohniverse".