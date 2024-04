Zaatakowali jego biuro kwasem i obornikiem. Jarosław Wałęsa pokazał zdjęcia: Zwykłe chuligaństwo

redakcja naTemat

"Dziś rano grupa kilkunastu rolników przyszła pod moje biuro poselskie i zdewastowała stare, zabytkowe drzwi, wylewając na nie obornik i inne zanieczyszczenia" – przekazał w serwisie X poseł Jarosław Wałęsa. Polityk KO napisał, że drzwi są zniszczone, a część odpadów wlała się do środka biura. Potem pojawiła się informacja o kwasie mlekowym. Jego biuro poselskie będzie nieczynne do odwołania. Polityk apeluje do świadków zdarzenia.