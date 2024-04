Jest reakcja dyrektorki szkoły 14-letniego Alexa. Jej słowa już wywołały oburzenie

Piotr Brzózka

D ramatyczna historia 14-letniego Alexa, który podczas publicznego spotkania z Donaldem Tuskiem wyznał, że był molestowany przez kolegę, poruszyła serca milionów Polaków. Sprawą zajęły się najważniejsze instytucje w państwie. A co na to szkoła, do której uczęszczał chłopak? Dyrektorka mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. I wspomina o hejcie, którego sama teraz doświadcza.