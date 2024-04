Wstrząsające wyznanie 14-latka na wiecu Tuska. Jest błyskawiczna reakcja

Na spotkaniu z Donaldem Tuskiem w Krakowie głos zabrał 14-letni Alex. Chłopiec przyznał się, że był molestowany przez kolegę. Jak opisał, zgłosił sprawę nauczycielowi, pedagożce szkolnej oraz dyrekcji, ale nikt nie zareagował. Teraz problemy mają natomiast jego rodzice. Poruszony premier oznajmił, że powiadomi ministra sprawiedliwości. Jest też reakcja ministry edukacji Barbara Nowackiej.

Wstrząsające wyznanie 14-latka na wiecu Tuska. Przyznał, że był molestowany przez kolegę. Fot. Jan Graczynski/East News, X.com/@@szarapolka

– Na zielonej szkole, kiedy byłem w szóstej klasie, zostałem wykorzystany seksualnie przez mojego rówieśnika w klasie – zaczął 14-letni Alex. Jak dodał, choć powiadomił o tym zdarzeniu władze szkoły, nikt nie zajął się sprawą. To jednak nie koniec dramatu chłopca.

Wstrząsające wyznanie 14-latka na spotkaniu z Tuskiem

– Zgłosili mnie i moich rodziców do sądu. Szczególnie pani dyrektor uznała, że wymyślałem wszystko – przyznał na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Pozew złożyła dyrektorka placówki.

Onet dotarł do matki Alexa, która powiedziała więcej na ten temat. – Zarzucała nam, że nienależycie opiekujemy się Alexem, że dziecko jest przez nas demoralizowane. Na szczęście sąd nie dał temu wiary – wyznała portalowi pani Monika.

– Alex jest w spektrum autyzmu, dlatego usłyszeliśmy, że zmyślił to, że został wykorzystany przez kolegę. Gdy był w czwartej klasie, wysłał komuś zdjęcie pornograficzne, które grupa rówieśników sobie między sobą przesyłała. Zostało to później przeciwko nam wykorzystane. Dyrekcja szkoły twierdziła, że Alex jest zdemoralizowany, dlatego wymyśla, że ktoś go wykorzystał – opowiedziała matka chłopca.

Nastolatek żył w strachu, martwiąc się, że zostanie odebrany rodzicom i trafi do domu dziecka. Oczekuje, że dyrekcja szkoły zostanie odwołana, po tym, jak go potraktowano.

Sprawą Alexa zajmie się Bodnar i Nowacka

Po wstrząsającym wyznaniu Alexa premier pogratulował mu odwagi, a cała sala biła mu brawo. Donald Tusk zapowiedział, że sprawą zajmie się prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Tragedia 14-latka poruszyła też ministrę edukacji, Barbarę Nowacką.

"Poprosiłam małopolską kurator oświaty, p. Gabrielę Olszowską o pilne podjęcie działań i pełną informację w tej sprawie"– przekazała na platformie X.

Spotkanie z Tuskiem w Krakowie

Podczas spotkania w Małopolsce szef rządu mówił o bieżących sprawach. – Nie ma praworządności bez rozliczenia zła – podkreślił. Jak dodał, aparat państwa i wymiar sprawiedliwości będą rozliczać wszystkich polityków, którzy łamią prawo, niezależenie od ich przynależności partyjnej.

– Nie zastąpię prokuratorów, sędziów, policji, służb specjalnych, ale moim i naszym zadaniem – było otworzenie przestrzeni zatrutej korupcją, kłamstwem i złodziejstwem na rzecz praworządności. Dzisiaj, Polska – my wszyscy z trudem, w ogniu walki, ale odbudowujemy praworządność – komentował Tusk.

Zaznaczył także, że "ludzie by nam nie wybaczyli", gdybyśmy to zaniechali. – Skoro poszliśmy do zwycięstwa w październiku w imię walki ze złem, kłamstwem, złodziejstwem oraz korupcją i skoro dzięki Polkom i Polakom wygraliśmy te wybory, to naszym obowiązkiem jest rozliczyć to zło do spodu – mówił, wskazując, że "w imieniu narodu czyścimy do spodu". Wspomniał też, że "w Krakowie ta polityka nabiera szczególnego sensu".