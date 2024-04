Jeździłem unowocześnionym Audi Q7 i powiem wam, że czasami same detale robią różnicę

Jeśli coś jest dobre, to nie robi się rewolucji, tylko się to udoskonala – najpewniej taka myśl przyświecała inżynierom z Ingolstadt, kiedy zabrali się za unowocześnianie Audi Q7. Nic dziwnego, w końcu tylko od 2019 do 2023 roku niemiecki koncern sprzedał na świecie ponad 670 tysięcy sztuk tego SUV-a. Co zmieniono w "nowej" Q7, która zadebiutowała na rynku w tym roku? Miałem okazję się dowiedzieć podczas jazd w Zakopanem.

Unowocześnione Q7 prezentuje się naprawdę dobrze! Fot. Adam Nowiński

Nie, to nie jest nowa generacja Audi Q7 – to ta sama, która obecna jest na rynku od 2015 roku. To też nie jest lifting, bo ten wprowadzono w 2019 roku. Debiutujące na rynku w styczniu tego roku Audi Q7 zostało unowocześnione – uwaga, to ważne słowo, bo zaszły w nim nie tylko same poprawki wizualne, ale dorzucono sporo nowych, istotnych zmian technologicznych.

Zacznijmy od frontu i od masywnej maskownicy chłodnicy, po której od razu poznacie nową, unowocześnioną wersję Q7. Zauważycie te ogromne wloty powietrza, w których spokojnie zmieściłoby się jabłko.

Audi ujednoliciło też obrandowanie swoich nowych samochodów, dlatego pożegnało stare, wypukłe logo i grill Q7 zdobi już podobnie jak w Q8 płaski, czarny znaczek z namalowanymi czterema pierścieniami. Rewolucja zaszła także z oznaczeniem wersji silnikowej i modelu, bo te powędrowały na słupek B, z kolei na tylnej klapie został jedynie czarny znaczek Q7.

Ale odświeżony design nowego Audi to także przeprojektowane i wyraźniej zarysowane zderzaki – z przodu bardziej wyeksponowano boczne wloty powietrza, z kolei z tyłu, szczególnie w wersji S-line, główne skrzypce gra dyfuzor oraz prawdziwe końcówki układu wydechowego – tak, już nie plastikowe atrapy, tylko real deal! No i te felgi, prawdziwe cudo – dostępne w rozmiarach od 20 do 22 cali.

Światła robią robotę

Audi już tradycyjnie występuje jako prekursor rozwiązań, jeśli chodzi o samochodowe światła. Także w Q7 dokonano pewnych modyfikacji, wprowadzając nowe personalizowane światła HD Matrix LED z laserowymi światłami drogowymi. Są one wyposażone w cyfrowe oświetlenie do jazdy dziennej z możliwością wyboru sygnatury świetlnej.

Co to oznacza? A no dokładnie tyle, że nie oślepicie już nikogo z naprzeciwka, doskonale doświetlicie sobie drogę i ustawicie swój własny wzór świateł (wybierając jedną z czterech sygnatur zakodowanych w komputerze pokładowym auta).

Tylne lampy też przeszły modernizację – teraz to OLED-y, które także mogą świecić z jedną, wybraną z czterech, sygnaturą świetlną.

Poza tym, co zostało nam zaprezentowane, tylne reflektory współpracują z tylnymi radarami i czujnikami, dzięki czemu, jeśli inne jadące za nami auto znajdzie się w odległości poniżej 2 metrów, to lampy zmienią sygnaturę aktywując wszystkie cyfrowe segmenty OLED. W ten sposób zwiększa się swoją widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Ciekawe i przydatne w jednym.

Co w środku? Jest trochę nowości

Audi Q7 to nadal to samo przestronne i funkcjonalne auto, którym przewieziecie do 7 osób, w tym trzy foteliki z dziećmi na tylnej kanapie (sic!), ale jeśli chcecie zapakować do środka małą komodę lub regał, to wystarczy w prosty sposób, dwoma przyciskami złożyć drugi i trzeci rząd siedzeń i voilà! Macie dostępne ponad 1900 litrów, żeby przewieźć, co chcecie.

W środku podczas jazdy jest cicho i wygodnie. Doprecyzuję, jest bardzo komfortowo – skórzane, podgrzewane i wentylowane fotele ustawicie sobie elektrycznie. Nawet tylna kanapa jest przesuwana i ma regulowane oparcia tak, żeby podróż w drugim rzędzie siedzeń była równie przyjemna jak z przodu.

Płynność i komfort jazdy zapewnia także opcjonalne pneumatyczne i adaptacyjne zawieszenie, dzięki któremu dostosujemy jego "sztywność" do trybu jazdy, a każda nierówność na drodze nie będzie tak odczuwalna. A jeśli chcemy pójść dalej, to w wersji na bogato za parę tysięcy więcej możemy dokupić opcję zawieszania, które będzie redukowało przechyły auta na zakrętach – bajka!

Do tego nie zapominajmy o skrętnej tylnej osi, która sprawia, że auto ma promień skrętu małego auta segmentu B.

Z nowości w designie wnętrza mamy szare przeszycia foteli oraz okładziny: naturalny wiąz w kolorze srebrnym w wersji podstawowej oraz matowe włókno węglowe i matowe, szczotkowane aluminium z liniowym tłoczeniem w kolorze srebrnym dla wersji S line i dla SQ7.

Natomiast deska rozdzielcza nie zmieniła się w porównaniu z liftem z 2019 roku. Jedynie co mnie zastanawia, to obecność na niej plastiku w odcieniu piano black, na którym widać wszelkie palcowanie. Jak dla mnie to jakieś nieporozumienie w aucie za ponad 340 tysięcy złotych.

Mamy za to odświeżony wirtualny kokpit, który teraz prezentuje m.in. ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu, informuje o innych użytkownikach drogi (mamy osobne ikony dla ciężarówki, samochodów osobowych i motocykli), ostrzega o odległości, wizualizuje działanie asystenta skrzyżowań, a także może wskazywać informacje o sygnalizacji świetlnej online.

Coś tu fajnie mruczy, czyli wersje silnikowe

Ale zawieszenie i systemy to nie wszystko. Przyjemność z jazdy Audi Q7 daje jednostka napędowa, którą w przypadku podstawowej "najniższej" wersji w konfiguratorze 45 TDI jest znana i lubiana 3-litrowa TDI o mocy 231 KM i 500 Nm.

Jeśli ktoś woli jednak coś bardziej żwawego, to sięgnie po 50 TDI z silnikiem o mocy 286 KM i 600 Nm, która do setki rozpędzi się w 6,1 s.

Natomiast jak komuś nie pasuje diesel, to zawsze może wybrać Q7 55 TFSI z 3-litrowym, 6-cylindrowowym silnikiem o mocy 340 KM i 500 Nm i wtedy do 100 km/h przyspieszy już w 5,6 s.

I tutaj już w przypadku V6 ma także na pokładzie napęd quattro, 8-biegową automatyczną skrzynię tiptronic oraz miękką hybrydę. To pomaga przy ruszaniu oraz wprowadza auto w tryb żeglowania.

Ale prawdziwi koneserzy "pomruku" i mocy sięgną zapewne po Audi SQ7 z czterolitrowym benzynowym silnikiem V8 TFSI o mocy 507 KM i 770 Nm i wtedy do setki dobijecie w 4,1 sekundy.

Ceny?

No to przejdźmy do podsumowania. Unowocześnione Audi Q7 nie różni się mocno od swojej odnowionej wersji z 2019 roku – to nadal świetnie jeżdżące, praktyczne, pakowne, wygodne i piękne auto. Ale jednak zastosowane w najnowszym modelu detale i zmiany naprawdę robią robotę i nadają Q7 nowego drapieżnego charakteru i stylu.

A ile on kosztuje? Otóż średnio o 0,6 proc. więcej niż poprzednik. Ceny nowego Audi Q7 prezentują się następująco:

Audi Q7 SUV 45 TDI quattro od 344 000 PLN

Audi Q7 SUV 50 TDI quattro od 362 800 PLN

Audi Q7 SUV 55 TFSI quattro od 376 300 PLN

Audi SQ7 TFSI quattro od 397 400 PLN

