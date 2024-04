Oni już głosowali, politycy pokazują zdjęcia. Hołownia: To wybory ludzi, którzy są naszymi sąsiadami

– To są takie wybory, w których nie chodzi o nas, o liderów partii politycznych, tylko chodzi o tych, którzy naprawdę będą najbliżej ludzi. To wybory ludzi, którzy są naszymi sąsiadami – powiedział po wyjściu z lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku Szymon Hołownia. Internet zaczynają zalewać zdjęcia polityków przy urnach wyborczych.

Szymon Hołownia głosował w Otwocku. fot. Piotr Molecki/East News

Marszałek Sejmu głosował w Otwocku. "Przed nami piękna niedziela. Weź przyjaciół. Idziemy" – napisał na X Szymon Hołownia.

Głos oddali już m.in. Rafał Trzaskowski i Tobiasz Bocheński w Warszawie. Tu głosował również Mateusz Morawiecki i Krzysztof Bosak.

– To ważny dzień, bo władze lokalne wybieramy raz na pięć lat. To jest taka przestrzeń, w której dużo się w gminach, w powiatach, zmienia. Dlatego warto iść na wybory, warto w nich uczestniczyć i warto dać świadectwo opieki nad lokalnymi sprawami – powiedział dziennikarzom minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który głosował w Wołominie.

Internet powoli zalewają zdjęcia polityków, którzy w wyborach samorządowych oddali już głos. Donald Tusk głosował w Sopocie – tu o tym pisaliśmy.

A jak głosowali inni? Wielu chwali się zdjęciami w mediach społecznościowych.

"Zagłosowane", "Idźcie i głosujcie"

Władysław Kosiniak-Kamysz zagłosował w Podolonach.

"Głos oddany. Wy też idźcie. Wszystko w waszych rękach" – to szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"My już zagłosowaliśmy" – napisał Borys Budka, minister aktywów państwowych. "Zagłosowane" – odnotował poseł KO Dariusz Joński.

"Warszawa wybiera. Po prostu" – stwierdził poseł Michał Szczerba.

Robert Biedroń napisał na X: "Dzisiaj decydują się losy naszych lokalnych Ojczyzn, demokracji najbliższej naszym codziennym sprawom. Idźcie i głosujcie!".

Aleksandra Gajewska napisała na X: "Każdy ma swój własny powód, żeby dobrze wybrać".

Janusz Cieszyński, poseł PiS, minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego: "Zagłosowane".

Głos oddał również prymas Polski Wojciech Polak.

– To odpowiedzialność, którą wyrażamy za naszą ojczyznę, kiedy podejmujemy głosowanie w wyborach parlamentarnych, a teraz w wyborach samorządowych. To bezpośrednia odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, za to gdzie żyjemy, gdzie codziennie mamy swoje życie – powiedział.

Artykuł jest aktualizowany