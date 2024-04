Donald Tusk już oddał głos w wyborach. Zdradził, co myśli o tegorocznej frekwencji

Donald Tusk oddał już swój głos w wyborach samorządowych. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy premiera wraz z żoną w sopockim lokalu wyborczym.

Premier Donald Tusk odwiedził w niedzielę Szkołę Podstawową z Oddziałem Integracyjnym nr 8. im. Jana Matejki w Sopocie, gdzie oddał swój głos w wyborach samorządowych. W lokalu towarzyszyła mu jego żona Małgorzata Tusk.

Po wrzuceniu karty do głosowania do urny stwierdził w rozmowie – cytowanej przez Onet – że w kwestii tegorocznej frekwencji "intuicja nic mu dzisiaj nie mówi". – Nie chcę wróżyć. Na pewno nie będzie tak wysoka, jak 15 października. To nie mam wątpliwości, ale bardzo bym chciał, żeby była jak najwyższa. To nadaje sens temu świętu – oznajmił szef rządu.

Tuż przed pójściem na wybory Tusk wstawił w mediach społecznościowych zdjęcie sprzed lat ze swoją córką Katarzyną Tusk-Cudną.

Za nami pierwsza konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie której przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przedstawił dotychczasowe dane dotyczące przestępstw i wykroczeń związanych z ciszą wyborczą oraz wyborami samorządowymi.

Według przytoczonych przez niego informacji Komendy Głównej Policji dotąd odnotowano siedem przypadków przestępstw, a także 212 wykroczeń.

Wspomnijmy, że wybory samorządowe 2024 wystartowały o godz. 7 w niedzielę (7 kwietnia). Polacy będą mogli głosować do godz. 21.

