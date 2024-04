16 procent Lewicy w Warszawie to dużo czy mało? Biejat oskarża kontrkandydatów o "zrzynanie"

Rafał Trzaskowski (KO) według wyników sondażowych zwyciężył w wyborach na prezydenta Warszawy. Zdobył 59,8 procent głosów. Jednak kandydatka Lewicy na ten urząd uważa, że z programu jej formacji "zrzynali inni kandydaci". Magdalena Biejat uzyskała trzeci wynik (15,8 proc.).

Klęska Lewicy w wyborach w Warszawie. Dziwny zarzut Biejat

– Razem zrobiliśmy wspaniałą kampanię, to wasza zasługa, bardzo dziękuję. Przedstawiliśmy świetny, kompleksowy program dla Warszawy, który pokazywaliśmy dzień po dniu, z którego zrzynali inni kandydaci – powiedziała Magdalena Biejat z Lewicy.

Jak podkreśliła, "jako radni, jako aktywiści będziemy wykonywać naszą pracę jeszcze lepiej". – To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. Nasze pomysły są popierane przez tysiące warszawianek i warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno – wskazała przedstawicielka Lewicy.

Nie wszyscy jednak podzielają optymizm Magdaleny Biejat. Dał temu wyraz m.in. znany warszawski aktywista Jan Śpiewak. W jego opinii od wyborów parlamentarnych "nic się nie zmieniło".

"Czyli właściwie nic się nie zmieniło od wyborów parlamentarnych. Jedynie Tusk zjada lewicę, która jest na dobrej drodze do totalnej marginalizacji. Nie opłacało się za obietnicę marszałka dla Czarzastego zostać przystawką liberałów" – napisał w serwisie X.

Przypomnijmy: według badania exit poll w Warszawie nie będzie II tury. Na Rafała Trzaskowskiego głos oddało aż 59,8 proc. głosujących. Drugie miejsce zajął kandydat PiS Tobiasz Bocheński, jednak jego wynik to zaledwie 18,5 proc. Podium uzupełniła Magdalena Biejat, którą wskazało 15,8 proc. głosów.

– Czy to możliwe, że Magda Biejat zdobyła w Warszawie ponad 15 procent i to jest najlepszy wynik Lewicy od bardzo wielu lat? Tak, to jest możliwe – stwierdził Włodzimierz Czarzasty. – Jeżeli to jest możliwe – a myślę, że jest – to w następnych wyborach będziemy mieć prezydentkę Warszawy – dodał przedstawiciel Lewicy.

Wybory samorządowe 2024: kto wygrał?

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, zwycięzcami wyborów samorządowych w 2024 roku okazali się kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Z badania exit poll wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła poparcie 33,7 proc. wyborców w skali całego kraju.

Za jej plecami w wyborach do sejmików województw znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie na poziomie 31,9 proc. Ostatnie miejsce na wyborczym podium zajęła natomiast Trzecia Droga. Na to ugrupowanie w wyborach samorządowych w 2024 roku głos oddało 13,5 proc. wyborców.

Dalej uplasował się wspólny komitet Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców z wynikiem 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc. oraz Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc.