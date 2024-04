Czarzasty gorzko o wyniku Lewicy: Czy jesteśmy zadowoleni? Nie!

Nina Nowakowska

– Czy to możliwe, że Magda Biejat zdobyła w Warszawie ponad 15 procent i to jest najlepszy wynik Lewicy od bardzo wielu lat? Tak, to jest możliwe – powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll w wyborach na prezydenta Warszawy Włodzimierz Czarzasty. Magdalena Biejat z Lewicy zdobyła w nich ponad 15 proc. głosów. Czarzasty gorzko skomentował też wynik swojego ugrupowania w wyborach do sejmików.