Choć wybory prezydenckie w Kielcach nie rozstrzygnęły się po pierwszej turze, na prowadzenie wysunęła się kandydatka Koalicji Obywatelskiej Agata Wojda – sondaż exit poll daje jej 37,4 procent głosów. Wyprzedzająca przedstawiciela PiS aktywistka od lat otwarcie walczy o prawa osób LGBTQ.

W Kielcach będzie druga tura. Liderką jest... aktywistka działająca na rzecz osób LGBTQ. Fot. Pawel Malecki/East News

Z kim Agata Wojda zmierzy się w drugiej turze? Różnice są na tyle małe, że póki co trudno to przewidzieć. Za kandydatką Koalicji Obywatelskiej uplasował się Marcin Stępniewski z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał 22,5 procent poparcia. Trzeci był natomiast Maciej Bursztein z komitetu Przyjazne Kielce, na którego zagłosowało 21,2 procent wyborców.

Aktywistka LGBTQ liderką wyborów na prezydenta Kielc

Wojda, która zrobiła w pierwszej turze najlepszy wynik, jest aktywistką miejską i działaczką społeczną. Od lat walcząca m.in. o prawa osób LGBTQ.

Wcześniej zdążyła już realizować się w polityce lokalnej jako radna Rady Miasta w latach 2014-2018. W wyborach samorządowych w 2018 roku ponownie zasiadła w radzie. W latach 2021-2023 Wojda była wiceprezydentką Kielc.

– Za nami 62 dni intensywnej kampanii wyborczej. Przedstawiliśmy mieszkańcom miasta propozycje programowe, które będą służyć rozwojowi Kielc. To nie są obietnice, tylko deklaracje, które będziemy spełniać zaraz po wygranych wyborach – mówiła podczas piątkowej konferencji Agata Wojda, cytowana przez portal wnp.pl.

"Do tej roli przygotowywałam się ponad 20 lat"

– Kobiety w Kielcach mogą wszystko, udowodnimy, że to kobieta będzie stała na czele naszego miasta – dodała polityczka. Przez cały okres kampanii wyborczej Wojda była też bardzo aktywna na Facebooku, gdzie relacjonowała m.in. swoją trasę "Tour de Kielce".

"Ta kampania to setki rozmów, konsultacji i spotkań na osiedlach. Ale do tej roli przygotowywałam się ponad 20 lat i wiem, że jestem gotowa. Gotowa na ciężką pracę i wzięcie na siebie odpowiedzialności za Kielce, które tak bardzo kocham. Gotowa, by zrealizować swój plan na rozwój naszego miasta i sprawić, by nie tylko przyciągało, ale przede wszystkim napawało nas wszystkich dumą!" – podsumowała w mediach społecznościowych polityczka.

O urząd prezydenta w Kielcach walczyło łącznie siedmiu kandydatów. Z ubiegania się o reelekcję zrezygnował obecny włodarz miasta Bogdan Wenta.

Czytaj także: https://natemat.pl/550691,wybory-samorzadowe-2024-pierwsze-wyniki-z-miast-prezydenckich