Sondaż exit poll dla Rzeszowa różni się od oficjalnych wyników wyborów samorządowych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości jednak pojawi się w drugiej turze wyborów prezydenta miasta.

Błędny exit poll w Rzeszowie. Kto wystartuje w drugiej turze wyborów na prezydenta?

Z sondażu exit poll pracowni Ipsos, który w niedzielny wieczór (7 kwietnia) opublikowały TVP, TVN24 i Polsat, wynikało, że w drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeszowa z urzędującym Konradem Fijołkiem zmierzy się Jacek Strojny z KW Stowarzyszenie "Razem dla Rzeszowa".

Wyniki wyborów przekazanych przez PKW wskazują natomiast, że w drugiej turze wyścig o fotel prezydenta Rzeszowa rozegra się między popieranym przez Platformę Obywatelską Fijołkiem (37,91 proc. głosów) a Waldemarem Szumnym z PiS, który zdobył 23,24 proc. poparcia. PKW podaje, że na Strojnego zagłosowało 20,61 proc. wyborców.

Pozostałe miejsca zajęli kolejno: Adam Dziedzic z KWW PSL-Trzecia Droga z wynikiem 8,76 proc., Karolina Pikuła z KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6,78 proc., a także Janusz Niemer z KWW Ruch Obrony Polski - 1,71 proc.

W których miastach odbędzie się II tura?

Druga II tura czeka natomiast Kraków, gdzie o najważniejszy urząd w mieście powalczą Aleksander Miszalski (39,4 proc.) oraz Łukasz Gibała (28,4 proc.). Do ponownego głosowania dojdzie także we Wrocławiu, gdzie zmierzą się Jacek Sutryk (38,9 proc.) oraz Izabela Bodnar (31,4 proc.).

Jak w poniedziałkowy poranek wyniki wyborów samorządowych skomentował premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił wymowny wpis na portalu X (dawnym Twitterze).

"Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj – dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" – czytamy we wpisie.

