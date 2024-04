Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Pod lupą funkcjonariuszy znalazły się decyzje dotyczące budowy Domu Polskiego we Lwowie oraz dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował w poniedziałek 8 kwietnia o rozpoczęciu kontroli w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działania agentów trwają już od kilku dni.

"Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą od 3 kwietnia 2024 r. kontrolę określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie budowy Domu Polskiego we Lwowie" – czytamy w komunikacie na stronie CBA.

– Kontrola została rozpoczęta w ubiegłym tygodniu i na tym etapie Centralne Biuro Antykorupcyjne nie przesądza, czy w tym wypadku doszło do złamania bądź naruszenia prawa – powiedział Onetowi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Dom Polski we Lwowie miał być placówką kulturalną na wysokim i europejskim poziome. Od 2018 roku polscy podatnicy na jego budowę przeznaczyli już 20 mln zł. I… nic z tego nie wyszło. Budowa jest całkowicie rozgrzebana i praktycznie stanęła w miejscu.

"W miejscu, gdzie miała być ekskluzywna restauracja, sala koncertowa i hotel, hula wiatr. Wszystko to kosztowało polskiego podatnika już ponad 20 mln zł. A będzie kosztować przynajmniej dwa razy tyle. Oczywiście, gdy budowa kiedyś ruszy, bo od dwóch lat nie dzieje się tam nic – pisała "Polityka" we wrześniu 2021.

Otwarcie Domu Polskiego we Lwowie przekładano kilka razy w ciągu ostatnich kilku lat. "Kiedyś nasi politycy ścigali się, by wizytować budowę Domu Polskiego we Lwowie. Teraz omijają ją szerokim łukiem. Miał być prestiż, jest skandal" – mogliśmy przeczytać na łamach "Polityki".

Początkowo planowano, że lwowski Dom Polski będzie pomnikiem na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę (2018 rok). W grudniu 2013 samorząd Lwowa przekazał miejscowym Polakom symboliczne klucze do budynku, który kiedyś należał do wojska. Obiekt miał zostać gruntownie wyremontowany, a obok powstać nowy budynek.

W poniedziałek CBA poinformowało także o wszczęciu kontroli umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych w województwie zachodniopomorskim. Agenci Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Szczecinie rozpoczęli kontrolę w tamtejszym Urzędzie Marszałkowskim.

"Funkcjonariusze (...) prowadzą od 26 marca 2024 r. kontrolę prawidłowości realizacji umowy nr WIiT.II-92/2016 z dnia 12.09.2016 r. na dostawę 17 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, zawartej między Województwem Zachodniopomorskim a NEWAG S.A., pod kątem ewentualnych rozwiązań technicznych zastosowanych przez NEWAG S.A. zmierzających do ograniczenia konkurencji na rynku serwisowania elektrycznych zespołów trakcyjnych ze szkodą dla Województwa Zachodniopomorskiego" – czytamy w komunikacie CBA.