"Ale wtopa". Maślak wysłał erotycznego SMS-a do... swojej mamy [WIDEO]

Rafał Maślak, który zasłynął jako fotomodel, ostatnio zagościł w podcaście Żurnalisty. Opowiedział tam o pewnej niezręcznej sytuacji. Okazuje się, że przed laty wysłał niewłaściwą wiadomość do swojej mamy. "Ale wtopa" – komentują internauci.

Rafał Maślak opowiedział u Żurnalisty o pewnej niezręcznej sytuacji. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Żurnalista do jednego ze swoich najnowszych odcinków z serii podcastów "Rozmowy bez kompromisów" zaprosił Rafała Maślaka.

Prowadzący nawiązał do sytuacji sprzed lat, gdy model przyznał się do popełnienia pewnej gafy. – Raz pisałeś o erotycznych fantazjach i przez przypadek wysłałeś do swojej mamy. Co ci mama odpisała? – zapytał.

Maślak o reakcji mamy na "erotycznego SMS-a"

– Chyba nie pisała, tylko zadzwoniła. To była strasznie krępująca chwila – przyznał Maślak. Żurnalista nie krył rozbawienia. Wspomniał, że on sam "nie wyobraża sobie takiej sytuacji".

– Nie wysłałeś nigdy maila, wiadomości do kogoś...? – dopytał z kolei Maślak. – Akurat nie do mamy. To chyba najgorszy numer, do którego mógł ten SMS trafić – odparł Żurnalista.

Model wyznał, że na samą myśl o tej sytuacji "musi wycierać ręce o dżinsy, bo już mu się spociły".

Przypomnijmy, że Mister pierwszy raz opowiedział o tym w 2015 roku. W "Ogniu pytań" padło: – Kiedyś pisałem coś na maksa erotycznego, jakieś fantasy i wysłałem to do mamy. Dramat!

Przypomnijmy, że 35-letni model, z zawodu tak naprawdę jest ekonomistą. W przeszłości udzielał się też w straży. W 2014 roku zdobył tytuł Mistera Wielkopolski, a następnie wybrano go na Mistera Polski. Potem pojechał do Seulu, gdzie reprezentował nasz kraj w kolejnym konkursie piękności. Uzyskał tam tytuł III Wicemistera.

Dzięki tym osiągnięciom stał się rozpoznawalny. Zaproszono go do drugiej edycji polsatowskiego "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Swoje popisy na parkiecie prezentował z Agnieszką Kaczorowską. Para zajęła 6. miejsce. Ponadto Maślak był prowadzącym talk-show "Randka z Maślakiem". Wziął też udział w kilku programach rozrywkowych (m.in. w "Agencie Gwiazdy").

Dziś gwiazdor jest w zupełnie innym miejscu. Założył rodzinę i na tym się skupia. Jego wybranką została Kamila Nicpoń. Para ma razem już dwójkę dzieci. Starszego syna i młodszą córkę.

Zarówno ona, jak i on publikują w sieci zabawne filmiki z udziałem swoich pociech, które cieszą się niemałą popularnością.