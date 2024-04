Ta historia chwyta za serce. Tak pan Adam pomaga potrzebującym

Są historie, które potwierdzają, że są na tym świecie osoby z wielkim sercem. Do takich należy pan Adam, o którym napisała we wtorek w mediach społecznościowych Fundacja Daj Herbatę.

Pan Adam, wolontariusz Fundacji Daj Herbatę. Fot. Facebook.com / Fundacja Daj Herbatę

"Mimo tego, że z panem Adamem znamy się już długo, za każdym razem, kiedy odwiedza nas z kanapkami w drugi poniedziałek miesiąca, niezmiennie się wzruszamy" – zaczyna swój wpis Fundacja Daj Herbatę, która pomaga osobom biednym i potrzebującym w Warszawie.

"Przygotowywane i przywożone przez niego jedzenie to najprawdziwsze kanapki z sercem*. Pełne dobra i miłości. Trafiają do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. I za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pan Adam jest wyjątkowo skromny i wiemy, że na pochwałach mu nie zależy, ale uważamy, że trzeba pokazywać tak pozytywnych ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym" – czytamy dalej we wpisie Fundacji.

Fundacja Daj Herbatę działa już od ponad 10 lat i pomaga bezdomnym w Warszawie: wydaje im ciepłe napoje i posiłki, a także co poniedziałek małą paczkę z jedzeniem na wynos. Są w nich konserwy, owoce, czasem słodycze i kanapki.

Każdy, kto chce, może też przygotować takie kanapki jak pan Adam i pomóc potrzebującym.

Jakie kanapki można przygotować? Ile? Fundacja odpowiada:

Kiedy można przynieść kanapki?

W razie pytań można skontaktować się z Fundacją:

telefon: 882 854 195

email: wolontariat@dajherbate.pl

A jeśli nie możecie pomóc, to można wesprzeć "akcję kanapkową" datkiem. Tutaj LINK do zbiórki.

