Ostatnimi czasy Rihanna nieco wycofała się ze świata muzyki i blasku fleszy na rzecz rodziny. Tym razem jednak zaskoczyła swoich fanów prowokacyjną sesją zdjęciową w stroju zakonnicy. W komentarzach odezwali się oburzeni katolicy.

Rihanna wywołała kontrowersje swoimi zdjęciami w stroju zakonnicy. Fot. Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News // Fot. Instagram / Rihanna

Rihanna przed laty skupiała się wyłącznie na muzyce. Jej pierwszy singiel "Pon De Replay" stał się hitem w 2005 roku. Potem kariera Barbadoski nabrała tempa. Każda kolejna płyta artystki cieszyła się światową sławą, a do najważniejszych dzieł w jej dyskografii można zaliczyć m.in. czwarty krążek "Rated R" czy piąty album studyjny "Loud".

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?hl=pl

W 2016 roku ukazała się jej ostatnia płyta zatytułowana "Anti", na której znalazły się takie utwory jak "Consideration" oraz "Love on the Brain". Następnie gwiazda odłożyła mikrofon na bok i założyła swoją markę kosmetyków Fenty Beauty, na której zbija miliony. Od 2021 roku Riri jest w związku z raperem A$AP Rockym. Para doczekała się dwójki dzieci. To na nich w ostatnim czasie Rihanna skupiała się najbardziej.

Sesja zdjęciowa Riri w stroju zakonnicy. Reakcje fanów

Mel Ottenberg, który był kiedyś stylistą Rihanny, ostatnio przeprowadził z nią wywiad dla "Interview Magazine". Rozmowie towarzyszyła też specjalna sesja.

"Jest noc po ostatnim dniu Tygodnia Mody w Mediolanie, a ja jestem na gigantycznej arenie na obrzeżach Mediolanu, aby przeprowadzić wywiad z moją byłą szefową, Rihanną, na potrzeby naszej wiosennej okładki" – opisywał Ottenberg.

Wspomnijmy, że tytuł rozmowy brzmiał: "Rihanna jest gotowa na spowiedź". Najwięcej zamieszania wywołała jednak aranżacja sesji Riri, którą wykonała Nadia Lee Cohen. Artystka była tam ubrana w prowokacyjny strój zakonnicy. Pozowała przed obiektywem, odsłaniając swój dekolt.

W sekcji komentarzy na reakcje oburzenia nie trzeba było długo czekać. "Uwielbiam Riri, ale dlaczego ludzie muszą wciągać w to religię? Uważam to za naprawdę bluźniercze"; "Dlaczego chrześcijaństwo jest jedyną religią, z której się tak szydzi?" – czytamy pod fotografią.

"To jest po prostu obrzydliwe, nie jestem nawet chrześcijaninem ani katolikiem i czuję, że to tylko brak szacunku i w złym guście" – dodał inny internauta.