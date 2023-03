Wideo z synkiem Rihanny robi furorę. "Kiedy dowiedział się, że nie idzie na Oscary"

W maju ubiegłego roku na świat przyszedł pierwszy potomek piosenkarki i A$AP Rocky'ego. Chłopiec jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Wiadomo, że niebawem na świat przyjdzie jego siostra lub brat - Rihanna jest bowiem w ciąży. Na kilka dni przed oscarową galą piosenkarka zamieściła na Instagramie zabawne nagranie z synkiem. Maluch rośnie jak na drożdżach!

Rihanna wrzuciła wideo z synkiem. Nawiązała do ceremonii wręczenia Oscarów Fot. Instagram.com / @britishvogue

Rihanna opublikowała uroczy filmik z synkiem. Chłopiec ma już 10 miesięcy

Opis wideo rozbawił fanów. Nawiązuje do występu podczas ceremonii wręczenia Oscarów

Wokalistkę zobaczymy podczas 95. ceremonii w Dolby Theatre, w Los Angeles

Rihanna na tegorocznym Super Bowl zaprezentowała swoje największe przeboje w czasie 13-minutowego solowego koncertu. Rihanna "wleciała" na stadion na platformie w czerwonym kombinezonie. Na początek zaśpiewała "Bitch Better Have My Money", by potem zaskoczyć publikę remiksem "Where Have you Been".

Następnie zaprezentowała swoje megaprzeboje jak "We Found Love", "Rude Boy", a także kolejne niemniej znane piosenki - również z jej ostatnich płyt. Trwające niespełna kwadrans energetyczne show zakończyła utworami "Umbrella" i "Diamonds".

Nadmieńmy, że piosenkarka ostatni raz była w trasie koncertowej w 2016 roku. Fani czekają nie tylko na jej powrót na scenę, ale i nową płytę - swój ósmy album "Anti" wydała również w 2016 roku.

Podczas występu w przerwie rozgrywek NFL widzowie dostrzegli też zaokrąglony brzuszek Rihanny, która wymownie pogładziła się po nim na samym początku show. Tym samym potwierdziła światu radosną nowinę, że jest drugi raz w ciąży z raperem A$APem Rockym.

Fani z pewnością cieszą się z tego, że synek rapera i artystki, który w maju tego roku skończy roczek, będzie miał rodzeństwo, ale to też oznacza, że Rihanna nie tak prędko wróci do koncertowania. Poprzedni raz w trasie była w 2016 roku, a ostatni występ na żywo miała w 2018 roku na rozdaniu nagród Grammy.

Mimo tego nadal jest aktywna muzycznie: w zeszłym roku nagrała piosenkę "Lift me Up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", za którą jest pierwszy raz w życiu nominowana do Oscara. Okazuje się, że podczas 95. gali oscarowej, która odbędzie się w nocy z 12 na 13 marca 2023 roku, Rihanna będzie nie tylko gościnią, ale także gwiazdą, która uświetni wieczór swoim show. Wokalistka na tydzień przed wydarzeniem dodała nagranie, z którego można wnioskować, że jest podekscytowana tym, że zaśpiewa w Dolby Theatre, w Los Angeles. Wrzuciła post ze zdjęciami synka oraz z filmikiem, na którym widzimy, jak cieszy się, słysząc śpiewającą mamę.

Na pierwszym ujęciu dorodny maluch siedzi w kojcu i ma jednak zaszklone oczy. Rihanna dodała humorystyczny opis tego kadru: "Kiedy mój syn dowiedział się, że jego rodzeństwo idzie na Oscary a nie on". Miała na myśli oczywiście bobasa, który jest jeszcze w brzuchu.

Warto nadmienić, że sławni rodzice długo nie pokazywali twarzy pociechy, która przyszła na świat 13 maja 2022 roku. Zdecydowali się na sesję w prestiżowym magazynie modowym.

Okładka brytyjskiego "Vogue'a", na której artystka i raper pokazali się z dzieckiem po raz pierwszy w komplecie, zrobiła furorę. Zjawiskowa fotografia rodziny zwróciła uwagę również pod innym względem: to Rihanna przedstawiona jest na nim jako liderka/przewodniczka, za którą podąża Rocky z ich synem na rękach.

Jak zauważyła Maja Mikołajczyk w naTemat: Zgodnie z tradycyjnymi rolami płciowymi to kobieta jest "strażniczką domowego ogniska" i główną opiekunką dziecka, podczas gdy mężczyzna powinien im "przewodzić". Okładka "Vogue'a" w piękny i subtelny sposób odwraca jednak ten konserwatywny podział na "męskie" i "żeńskie" pokazując heteroseksualną parę z dzieckiem w rolach odmiennych od tych "zwyczajowych".

Warto też dodać, że medialny wizerunek rapera, jak do tej pory, był raczej stereotypowo "męski", żeby nie powiedzieć "toksycznie męski". Jak wiadomo, znaczna część tekstów utworów artystów zajmujących się tym gatunkiem muzycznym jest seksistowska oraz idealizuje mężczyzn posługujących się siłą fizyczną lub przemocą, których głównych celem jest zarabianie (nie zawsze w legalny sposób) pieniędzy.