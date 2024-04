A gnieszka Kaczorowska-Pela w jednym z wywiadów gorzko podsumowała angaż Tomasza Wygody do "Tańca z gwiazdami". Przypomnijmy, że wcześniej oboje ubiegali się o fotel jurorski, ale ostatecznie to tancerz występuje w show. Tymczasem to Wygoda postanowił skomentować słowa koleżanki z branży. – Jeśli ktoś młody myśli, że już jest mędrcem, to może mu się tylko wydaje – przyznał.





Nowy juror "Tańca z gwiazdami" odpowiada na krytykę Kaczorowskiej. Cięta riposta tancerza

Weronika Tomaszewska

Agnieszka Kaczorowska-Pela w jednym z wywiadów gorzko podsumowała angaż Tomasza Wygody do "Tańca z gwiazdami". Przypomnijmy, że wcześniej oboje ubiegali się o fotel jurorski, ale ostatecznie to tancerz występuje w show. Tymczasem to Wygoda postanowił skomentować słowa koleżanki z branży. – Jeśli ktoś młody myśli, że już jest mędrcem, to może mu się tylko wydaje – przyznał.