Agata Duda na jednym ze swoich ostatnich spotkań publicznych zaliczyła modową wpadkę? Ekspert ocenił koralową kreację pierwszej damy. Nie ma dobrych wieści. – Jest ciężko i tandetnie – przyznaje.

Ekspert ocenia stylizację Agaty Dudy. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Agata Duda ostatnio złożyła wizytę w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku. Tam spotkała się z najmłodszymi, aby wspólnie poczytać wiersze Jana Brzechwy. Miało to na celu "zaszczepić w młodych ciekawość do literatury i poezji".

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?hl=pl

Ekspert w dziedzinie mody, Michał Musiał zwrócił jednak uwagę na wyrazistą stylizację pierwszej damy. Tym razem małżonka prezydenta RP zrezygnowała ze stonowanych kolorów na rzecz długiej koralowej sukni.

Ekspert o stylizacji Agaty Dudy

– Agata Duda wybrała kreację, która zupełnie do niej nie pasuje. Zacznijmy od fasonu – bardziej nadaje się na mało gustowne wesele, niż na spotkanie z dziećmi. Jest bardzo ciężko i tandetnie. Nie gra ani tkanina, ani krój. Patrząc na kolor, trzeba niestety stwierdzić to samo. Koralowy odcień zupełnie nie pasuje do urody Agaty Dudy. Podkreśla wszystko to, co niedobre. Jest bardzo źle. Tak naprawdę nie ma ani jednej dobrej rzeczy, którą można by powiedzieć o tej sukience – komentuje gorzko stylista.

Musiał miał też dużo zastrzeżeń do fryzury Agaty Dudy. – Także nie należy do udanych. Znów jest zbyt wyczesana. Jest za dużo lakieru. Kolor jest zbyt płaski. Brakuje tutaj nowoczesności i nonszalancji. Od dawna wybieramy znacznie bardziej naturalne, czesane wiatrem formy. Niestety nic tutaj nie jest dobre – zaczynając na stylizacji, a kończąc na fryzurze. W przypadku Agaty Dudy zazwyczaj broniła się choć jedna rzecz w stylizacji. Tutaj tego nie ma – skwitował stylista.

Jak czytamy na stronie domodi.pl, Agatę Dudę ubierają zazwyczaj dwie projektantki: Ela Piorun i Dorota Goldpoint, które mają swoje butiki w centrum Warszawy. Na dodatek pierwsza dama wspiera również inne polskie biznesy, między innymi firmę De Marco. Warto jednak podkreślić, że nie podano do publicznej wiadomości, kto stylizował pierwszą damę na ostatnie publicznie wystąpienie w Tenczynku.