Brutalnie pobił 17-letnią partnerkę w centrum Kamiennej Góry. Nagranie trafiło do sieci

Adam Nowiński

J eden z lokalnych dolnośląskich portali poinformował o zdarzeniu, do którego doszło w minionym tygodniu, ale dopiero teraz trafiło ono do ogólnopolskich mediów. Wszystko za sprawą nagrania, które pojawiło się w sieci. Widać na nim brutalne pobicie 17-latki przez jej 22-letniego partnera, do którego doszło w centrum Kamiennej Góry. Mężczyzna już usłyszał zarzuty i trafił do aresztu tymczasowego na 3 miesiące.