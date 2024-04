Pierwszy zwiastun "Gladiatora 2" tylko dla wybrańców. Reakcje widzów są jednoznaczne

W Las Vegas zakończył się już CinemaCon, wielki event dla fanów kina. To na nim widzowie mogli po raz pierwszy zobaczyć oficjalny zwiastun "Gladiatora 2" Ridleya Scotta z Paulem Mescalem, Denzelem Washingtonem i Pedrem Pascalem. Szczęśliwcy mówią wprost: trailer zapowiada epickie widowisko. Kiedy premiera sequela kultowego "Gladiatora"?

"Gladiator 2" będzie miał premierę 24 lata po "Gladiatorze" Fot.: kadr z "Gladiatora"

Akcja "Gladiatora" rozgrywała się około roku 180. Maximus (Russell Crowe), generał wojsk Marka Aureliusza, zostaje zniewolony i zmuszony do uczestnictwa w walkach gladiatorów. Mężczyzna pragnie zemścić się na samozwańczym cesarzu Kommodusie (Joaquin Phoenix), który zabił mu żonę i syna.

Film z 2000 roku odniósł kasowy sukces i zarobiła na całym świecie ponad 460 milionów dolarów. Jakby tego było mało, film zdobył aż pięć Oscarów, czyli nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Russell Crowe), najlepsze efekty specjalne, najlepsze kostiumy i najlepszy dźwięk.

Zwiastun "Gladiatora 2" na CinemaCon. Widzowie zachwyceni

24 lata później w kinach pojawi się sequel słynnego filmu Ridleya Scotta. I chociaż (z wiadomych dla fanów "Gladiatora" względów) nie pojawią się w nim ani Crowe, ani Phoenix, obsada z Paulem Mascalem i Pedrem Pascalem na czele robi ogromne wrażenie.

Podobnie jak pierwszy zwiastun "Gladiatora II", bo tak brzmi oficjalny tytuł, który przedpremierowo pokazano na CinemaCon w Las Vegas (nieprzypadkowo w kinie Koloseum w hotelu Caesars Palace). Paramount Pictures nie upubliczniło jeszcze pierwszego trailera w sieci, ale szczęśliwcy, którzy mogli go zobaczyć, nie kryją zachwytów.

Jak pisze magazyn "Variety", druga część wydaje się jeszcze bardziej krwawa niż pierwsza. Irlandzki gwiazdor Paul Mescal ("Normalni ludzie", "Aftersun", "Dobrzy nieznajomi") wciela się w Luciusa, siostrzeńca cesarza Kommodusa, który w "Gladiatorze" był dzieckiem, a teraz sam będzie walczył na arenie jako arystokrata, który zrzekł się swoich przywilejów. Wcześniej przez 15 lat żył w dziczy, teraz chce się zemścić na cesarzach: Karakalli i Gecie.

"'Gladiator 2' odtwarza epicką scenografię i wstrząsające sekwencje akcji pierwszego filmu. W teaserze Mescal staje do walki z nadbiegającym nosorożcem, hordą złośliwych pawianów oraz Pedro Pascalem, a także innymi zagrożeniami dla swojej wyrzeźbionej sylwetki. Pojawiły się także bombardowania morskie, liczne intrygi polityczne – oraz para diabolicznych cesarzy, którzy wydają się być jeszcze bardziej szaleni niż niezdrowo szalony monarcha z pierwszego filmu w wykonaniu Joaquina Phoenixa" – czytamy.

Pociągać za sznurki i manipulować Luciusem ma postać grana przez dwukrotnego laureata Oscara Denzela Washingtona, były niewolnik. – Rzym musi upaść. Muszę tylko trochę go pchnąć – mówi w trailerze.

Nawiązuje również wyraźnie do postaci Maximusa z pierwszego filmu w słowach: "Pamiętam tamten dzień. Nigdy go nie zapomniałem: niewolnik mógł zemścić się na cesarzu, niewolnik mógł uzyskać sprawiedliwość na arenie". Z kolei Pascal ("The Mandalorian", "The Last of Us", "Gra o tron") wciela się w rzymskiego dowódcę i przeciwnika Luciusa.

Ci, którzy widzieli zwiastun, piszą na X (dawniej Twitterze), że jest epicki i spektakularny, a starożytny Rzym wykreowany ponownie przez Ridleya Scotta wygląda nawet bardziej imponująco niż w filmie z 2000 roku. Zapowiadał to zresztą sam reżyser w wideo na CinemaCon. – Sequel jest prawdopodobnie jeszcze bardziej niezwykły niż pierwsza część. Warto było czekać – powiedział legendarny filmowiec.

Kiedy premiera "Gladiatora 2"?

Oprócz Paula Mescala, Denzela Washingtona i Pedra Pascala w obsadzie "Gladiatora 2" znaleźli się również: Joseph Quinn ("Stranger Things") jako cesarz Karakalla, Fred Hechinger ("Biały Lotos") jako cesarz Geta, a także Connie Nielsen i Derek Jacobi, którzy powtórzą swoje role z pierwszego filmu.

Scenariuszem "Gladiatora 2" zajął się David Scarpa ("Napoleon", "Ostatni bastion" i "Wszystkie pieniądze świata"). Kostiumy ponownie zaprojektował Janty Yates, a za scenografię odpowiedzialny był Arthur Max. Muzykę skomponuje Harry Gregson-Williams, który zastąpi Hansa Zimmera, twórcę kultowej ścieżki z pierwszej części. Sam budżet podobno przekroczył już, bagatela, 300 milionów dolarów.

Premiera "Gladiatora 2" w Stanach Zjednoczonych już 22 listopada. Polska odbędzie się tego samego dnia.