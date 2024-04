Action to holenderska sieć dyskontów, którą coraz bardziej kochają klienci z Polski. Czemu trudno się dziwić, gdy Holendrzy robią im takie promocje, jak ta na hitowe perfumy, które zachwalają ostatnimi czasy gwiazdy TikToka. W Action możne je kupić prawie że "za grosze", gdy drogeriach kosztują kilka razy więcej.

Perfumy Born Dreamer By Charli D'Amelio w Action są za niespełna 30 zł. Fot. Jakub Kaminski / East News

Charli D'Amelio to zaledwie 19-letnia amerykańska influencerka, która od 2019 roku robi brawurową karierę w mediach społecznościowych. Gwiazda internetu ze Stanów Zjednoczonych ma już ponad 9 mln subskrybentów na YouTube.com, 48 mln followersów na Instagram.com i aż 150 mln fanów na TikTok.com.

Jakiś czas temu młoda Amerykanka weszła też w świat biznesu i mody, wypuszczając na rynek perfumy Born Dreamer By Charli D'Amelio. Są one już dostępne w Polsce i co więcej – w dwóch sieciówkach można je kupić na promocjach.

Nowa pomocja w Action. Born Dreamer By Charli D'Amelio za niespełna 30 zł

Jakże różne są to jednak oferty promocyjne! Otóż w sieci drogerii Douglas za 50 ml perfum Born Dreamer By Charli D'Amelio w cenie regularnej trzeba zapłacić aż 255 zł, ale aktualnie są one w ofercie za "jedyne" 189 zł. Niezła okazja?

Być może, jeśli nie wie się o promocji w holenderskim dyskoncie, na którą uwagę zwrócił serwis TopNewsy.pl. Jak pisze Bartosz Godziński, w Action perfumy Born Dreamer By Charli D'Amelio kosztują 29,95 zł za 50 ml!

To więc o ponad 84,15 proc. taniej niż na konkurencyjnej promocji w Douglasie i aż 88,25 proc. mniej od ceny regularnej, którą przyjmuje ta sieć drogerii.

Natomiast polska tiktokerka pani_od_promocji wskazuje, aby nie zrażać się, jeśli na półce w sklepie Action promocyjnego produkty już nie ma. "Podpytajcie pracowników, bo u mnie różowy zapach był tylko na magazynie" – radzi.

Tak dyskont Action kusi Polaków promocjami. "Nie dość, że są tanie, to jeszcze dobre"

W najnowszej ofercie promocyjnej Action mocno ścięte zostały jednak nie tylko ceny hitowych perfum. Do 16 kwietnia Holendrzy sprzedają w Polsce np. kapsułki do prania 3w1 Dash za jedyne 11,95 zł, baterie Duracell 10 sztuk za 17,49 zł, biustonosz Second Skin za 17,49 zł, czy nawet pałeczki Whiskas tylko za 6,69 zł.

Dlaczego Polki i Polacy tak polubili Action? O jednym z fenomenów tej sieci dyskontów jakiś czas temu wspominała w naTemat.pl Agnieszka Miastowska, bazując na swoich codziennych doświadczeniach. "Oto dziesięć kosmetyków z Action za mniej niż 10 złotych. Nie dość, że są tanie, to jeszcze dobre" – pisała dziennikarka.

Czytaj także: