Planowałeś majówkę w Chorwacji? Pogoda może cię niemiło zaskoczyć

Na chorwackich stronach internetowych z pogodą pojawiły się pierwsze wstępne prognozy na majówkę. Niestety, jeśli ktoś planował wtedy przyjazd z Polski nad Adriatyk, to może się rozczarować, gdyż nie zapowiada się, żeby było słonecznie i ciepło.

Pierwsze prognozy pogody na majówkę w Chorwacji nie są zbyt optymistyczne... Fot. Grgo Jelavic/PIXSELL/Press Association/East News

Chorwackie stacje i portale meteo na podstawie analiz i modeli pogodowych DHMZ (chorwacki odpowiednik polskiego IMGW) prezentują już pierwsze prognozy długoterminowe pogody, które obejmują majówkę nad Adriatykiem.

Jeśli ktoś planuje wtedy wyjazd z Polski do Chorwacji, to na razie nie mamy dobrych informacji. Oczywiście pogoda jest bardzo zmienna i szybko zmieniają się też modele, ale na razie wszystko wskazuje na to, że majówka nad Adriatykiem będzie chłodna i pochmurna.

Makarska

W Makarskiej od poniedziałku (29 kwietnia) będzie pochmurno i taki stan utrzyma się aż do soboty (4 maja). Dopiero w niedzielę 5 maja wyjdzie słońce i zrobi się cieplej. Tak, cały tydzień temperatura w dzień będzie wahała się od 17 do 19 stopni.

Ponadto w poniedziałek i wtorek (29-30 kwietnia) oraz w czwartek 2 maja synoptycy zapowiadają opady deszczu, a w piątek 3 maja nawet burze.

Zadar

W Zadarze pogoda nie zapowiada się lepiej. Będzie chłodniej niż w Makarskiej (16-17 stopni), ale słoneczniej. Zachmurzy się i popada deszcz jedynie 2 i 3 maja.

Split

W splicie aura dość podobna jak w Zadarze. Nieco cieplej, bo od 17 do 18 stopni Celsjusza, 2 maja popada, a w piątek 3 maja nawet zagrzmi.

Rijeka

W Rijece na północy kraju jeszcze zimniej, bo synoptycy prognozują od 14 do 15 stopni Celsjusza w ciągu całego tygodnia. Od 1 do 4 maja będzie pochmurno, a w czwartek i sobotę może popadać.

Dubrownik

Na południu kraju majówka będzie najmniej sprzyjająca turystom. Owszem, będzie cieplej, bo od 19 do 20 stopni Celsjusza, ale przez cały tydzień będzie pochmurno, we wtorek prognozuje się burze, a od czwartku do piątku włącznie opady deszczu.

