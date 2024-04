CBOS dalej w formie. Wyniki sondażu rządowego ośrodka to prawdziwy kosmos

Pamiętacie kosmiczne wyniki sondażów CBOS za czasów PiS, kiedy partia Jarosława Kaczyńskiego miała ponad 10 punktów procentowych przewagi nad innymi. To teraz po przejęciu władzy przez Koalicję 15 października jest w drugą stronę, z małym wyjątkiem. Poza wynikiem KO zaskakuje obecność na trzecim miejscu... Konfederacji.

KO na czele w sondażu CBOS. FOT. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tę niedzielę. Ich odpowiedzi po zsumowaniu dały dość zaskakujący wynik.

Wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska zdobywając 35 proc. poparcia – to najwyższy jak dotąd wynik tej frakcji w sondażach od ostatnich kilku lat i wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego badania.

Mocno zaś traci Prawo i Sprawiedliwość. Najliczniejsza obecnie partia w Sejmie mogłaby liczyć na zaledwie 23 proc. głosów. To z kolei ogromny spadek w porównaniu do ostatnich badań, które dawały PiS około 30 proc.

Sondaż CBOS. Zaskakujące trzecie miejsce

Ale rozdźwięk między KO i PiS to nic, jeśli spojrzymy, kto zajmuje trzecie miejsce w sondażu. Nie, nie jest to Trzecia Droga, a Konfederacja! Zagłosowałoby na nią 14 proc. ankietowanych, to o 1 punkt procentowy więcej niż w badaniu z marca tego roku.

Poza podium znalazły się: wspomniana już Trzecia Droga (10 proc. i wzrost o 1 punkt procentowy) oraz Lewica, która z poparciem 5 proc. ledwo dostałaby się do Sejmu (spadek o 3 punkty procentowe).

"W sumie zatem po wyborach samorządowych poparcie dla całej koalicji 15 października wzrosło o 4 punkty procentowe. Jednocześnie w kwietniu wyraźnie zwiększył się dystans między liderem a wiceliderem naszego rankingu popularności partii politycznych" – komentuje swoje badanie CBOS.

W porównaniu z marcem spadł też odsetek osób niezdecydowanych. W marcu wynosił on 17 proc. z kolei w kwietniu już tylko 11 proc. "Można zatem podejrzewać, że wzrost notowań rządzącej koalicji nastąpił przede wszystkim dzięki zdobyciu przychylności części niezdecydowanych wyborców" – uważa CBOS.

***

Rozwiąż nasz quiz!

***

Rozjazd między sondażem a wynikami wyborów

Sondaże sondażami, a ostatnie wybory pokazały, że PiS nadal trzyma się mocno zwłaszcza w regionach, które uchodzą za jego bastiony. I to partia Jarosława Kaczyńskiego sumarycznie zdobyła największe poparcie, bo aż 34,4 proc. wygrywając w siedmiu sejmikach.

KO zdobyła 30,6 proc., Trzecia Droga - 14,3 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,23 proc., zaś Lewica - 6,32 proc. W radach powiatów też triumfuje PiS, które uzyskało - 29,94 proc. głosów, KO - 16,21 proc. głosów, Trzecia Droga - 12,30 proc., Lewica - 0,96 proc. a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 0,6 proc. głosów.

Czytaj także: https://natemat.pl/550952,wybory-samorzadowe-2024-pkw-podala-ostateczne-wyniki