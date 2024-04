"Od kłamstwa gorsze jest tylko głupie kłamstwo". Tusk uderza w Morawieckiego ws. migrantów

Piotr Brzózka

D onald Tusk uderza w Mateusza Morawieckiego. Szef rządu Koalicji 15 października swojemu poprzednikowi z Prawa i Sprawiedliwości zarzuca sprowadzenie do Polski "setek tysięcy przybyszów z Afryki i Azji". Wspomina też o "głupim kłamstwie". Kilka godzin wcześniej Morawiecki wezwał go do zawetowania paktu imigracyjnego