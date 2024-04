Połączenia kolejowe stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na podróże po Europie. Już w te wakacje całkowicie za darmo będzie z nich korzystać aż 35,5 tys. mieszkańców Starego Kontynentu. Wystarczy, że spełnią jeden warunek.

18 i 19-latkowie z Polski będą mogli ruszyć w darmową podróż po Europie Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Program darmowych biletów dla 18-latków po raz pierwszy został uruchomiony w 2018 roku i od tego momentu cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych Europejczyków. Dla wielu z nich to pierwsza okazja na samodzielne zwiedzanie, a nawet na opuszczenie granic własnego kraju. Właśnie rozpoczął się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu.

Darmowe bilety na podróże po Europie. Wystarczy, że spełnisz jeden warunek

DiscoverEU, bo tak nazywa się program darmowych podróży koleją po Europie, właśnie rozpoczął nabór wniosków. Jeżeli urodziłeś się od lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., możesz wziąć udział w specjalnym quizie.

Nie zrażaj się. Wystarczy, że odpowiesz na pięć pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru dotyczących wiedzy ogólnej o Unii Europejskiej i jedno otwarte. Następnie komisja wybierze osoby, które otrzymają darmowy bilet kolejowy. W tej edycji nagrodzonych zostanie aż 35,5 tys. osób. W quizie można wziąć udział od 16 do 30 kwietnia do godziny 12.

Do walki o darmowe przejazdy mogą przystąpić mieszkańcy wszystkich krajów członkowskich UE, ale nie tylko. Szansę na wyjazd mają również osoby, których kraje zostały stowarzyszone w ramach programu Erasmus+, czyli Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

30 dni darmowych podróży po Europie pociągami. Jak działa program?

Na czym dokładnie polega program? Szczęśliwi zwycięzcy w ramach darmowego biletu będą mogli przez 30 dni podróżować kolejami po Europie. Z programu będzie można skorzystać od 1 lipca 2024 roku do 20 września 2025 roku. Oznacza to, że uczniowie nie będą musieli opuszczać szkoły.

Program nie przewiduje w zasadzie żadnych więcej ograniczeń. 18 i 19-latkowie mogą podróżować z dowolnymi przewoźnikami i do wszystkich krajów na terenie Starego Kontynentu. System przewidział również pomoc dla osób, które np. mieszkają na wyspach. W ich przypadku dostępny będzie również darmowy bilet lotniczy do kontynentalnej części Europy. W wyjątkowych sytuacjach będzie można skorzystać także z bezpłatnego promu.

Choć program nie posiada żadnych ograniczeń i nie narzuca tras, to DiscoverUE zaleca pokonanie jednego z utartych już szlaków. Na liście znalazła się m.in. trasa wiodąca przez Europejskie Stolice Kultury, albo Szlaku Kultury DiscoverEU.

Nie tylko darmowy bilet na pociąg. Korzyści jest znacznie więcej

Jeżeli obawiasz się, że nie będzie cię stać na podróż, nie powinieneś się tym martwić. Do biletu kolejowego dołączana jest bowiem karta uprawniająca do tysięcy zniżek. Jej zdobywcy zapłacą mniej m.in. za transport komunikacją publiczną, wejścia na wydarzenia kulturalne, a także noclegi i wyżywienie.

Dodatkowo z darmowym biletem nie trzeba jechać od razu do Hiszpanii. Równie dobrze można zwiedzić Czechy, Słowację, Węgry, czy Litwę w ramach jednodniowych wycieczek z własnymi kanapkami w plecaku. Ciekawe mogą być również dłuższe lub krótsze wyjazdy do Berlina, czy Wiednia. Lista możliwości jest bardzo długa, a to, w jaki sposób zostanie wykorzystany darmowy 30-dniowy bilet, zależy tylko od jego posiadacza.