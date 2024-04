N etflix zaprezentował pierwszy teaser serialu "Sto lat samotności" na podstawie słynnej powieści kolumbijskiego pisarza Gabriela Garcii Márqueza. To pierwsza adaptacja literackiego arcydzieła z 1967 roku, które do tej pory uważano za "nie do zekranizowania".





Netflix podjął się ARCYTRUDNEGO zadania. Zekranizował arcydzieło literatury – jest już zwiastun

Ola Gersz

