Trenerzy Certyfikowani przez Rehasport w klubach Well Fitness

Od początku marca sieć klubów Well Fitness oferuje zupełnie nową, wciąż rzadką na polskim rynku usługę. Mowa o treningach medycznych z Trenerami Certyfikowanymi przez Rehasport oraz zajęciach certyfikowanych przez Rehasport. Poszerzenie oferty klubów o takie zajęcia to wyjście naprzeciw oczekiwaniom ćwiczących ze specjalnymi potrzebami treningowymi. Najbardziej skorzystają z nich osoby po przebytej rehabilitacji po kontuzjach, z bólami pleców, chorobami metabolicznymi lub innymi specyficznymi potrzebami, w tym kobiety po ciąży oraz osoby mierzące się z otyłością.

mat. prasowy

Well Fitness i Rehasport łączą siły

Teraz dzięki nowej ofercie Well Fitness do pełnej sprawności pod okiem wykwalifikowanych trenerów certyfikowanych przez Rehasport może wrócić każdy, kto potrzebuje specjalistycznego podejścia na styku treningu i rehabilitacji. Osoby, które zakończyły spotkania z fizjoterapeutą po kontuzji, urazie lub chorobie i chcą kontynuować pracę nad swoją kondycją poza salą rehabilitacyjną, ale wciąż pod opieką trenera z odpowiednimi kwalifikacjami, mają teraz taką możliwość w ponad 50 klubach sieci Well Fitness w całej Polsce.

- Jesteśmy dumni, że z tak specjalistyczną usługą mogliśmy wyjść tak szeroko. Każda osoba, która zakończyła rehabilitację pod opieką fizjoterapeuty i obawia się samodzielnego treningu, może skorzystać ze wsparcia Trenera Certyfikowanego przez Rehasport. Włączenie osób o specyficznych potrzebach medycznych do naszej społeczności stanowi kolejny krok w budowaniu marki Well Fitness jako miejsca inkluzywnego, dbającego o indywidualne potrzeby swoich klubowiczów – zaznacza Justyna Gościńska, Dyrektor Departamentu Sport i Fitness, Prezes Zarządu Medicover Sport sp. z o.o. w Pionie Usług Biznesowych Medicover w Polsce.

Trening pod okiem Trenerów Certyfikowanych przez Rehasport – dla kogo?

Z nowej oferty Well Fitness mogą skorzystać nie tylko osoby, które chcą wrócić do sprawności fizycznej i regularnej aktywności sportowej po kontuzji, urazie czy długotrwałej chorobie. Trenerzy Certyfikowani przez Rehasport czekają w każdym klubie Well Fitness również na tych, którym doskwierają dolegliwości związane z siedzącym trybem życia. Główną przyczyną sztywniejących pleców czy bolących nadgarstków tak w trakcie pracy biurowej, jak i podczas home ofice, jest brak ergonomicznie zaprojektowanego miejsca pracy.Nowa oferta Well Fitness to także propozycja dla osób, które z różnych powodów boją się lub nie chcą trenować samodzielnie. Do grupy tej zaliczają się najczęściej osoby w zaawansowanym wieku, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnym trybem życia oraz osoby z otyłością, których ciało ma ograniczenia ruchowe i potrzebują wsparcia w dobraniu tak odpowiednich ćwiczeń, jak i akcesoriów treningowych.Treningi medyczne prowadzone przez Trenerów Certyfikowanych przez Rehasport wprowadzono także z myślą o kobietach, które wracają do sprawności po okresie ciąży czy połogu. Powrót do aktywności fizycznej bywa wtedy niezwykle trudny. Szczególnie kiedy samej ciąży towarzyszyły zalecenia ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania aktywności sportowych.

Trening medyczny – mocny wyróżnik na rynku

W tym kontekście warto pamiętać, że powrót do sprawności po kontuzji, chorobie czy ciąży nie powinien być ani nagły, ani spontaniczny. Powrót do formy po dłuższym okresie braku aktywności fizycznej może być trudny i wieloetapowy. Dlatego warto, aby przebiegał pod okiem specjalisty.- Proces powrotu do pełnej sprawności nie kończy się na rehabilitacji. Osoba po kontuzji czy dłuższej chorobie powinna już na stałe wpisać aktywność fizyczną do swojego kalendarza. Zidentyfikowana przez nas potrzeba kontynuowania założeń rehabilitacji już po skończonej terapii pod okiem eksperta stała się przyczynkiem do opracowania tej unikalnej usługi – tłumaczy Witold Dudziński, Prezes Zarządu Rehasport.Trening medyczny przeprowadzony przez Trenera Certyfikowanego przez Rehasport to kolejny już wyróżnik marki Well Fitness na rynku, który wspiera budowanie tej marki jako miejsca pierwszego wyboru dla osób początkujących oraz tych, którzy traktują ruch jako podstawowy element profilaktyki zdrowia.

O nowej usłudze treningów medycznych prowadzonych przez trenerów certyfikowanych Rehasport opowiada Mateusz Górnik, Kierownik Działu PT i Fitness w sieci siłowni Well Fitness:

Na jakie kontuzje są najczęściej narażone osoby, które idą na siłownię bez przygotowania lub po dłuższej przerwie od ćwiczeń?

Do najpopularniejszych kontuzji należą naciągnięcia lub nadwyrężenia mięśni, urazy pleców i barków, bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i karku oraz bóle przeciążeniowe kolan. Tego typu urazy są spowodowane zbyt dużym obciążeniem, nieprawidłowym użyciem sprzętu treningowego, złej techniki lub zbyt gwałtownych ruchów.

W takich sytuacjach warto zwrócić się po pomoc do Trenerów Certyfikowanych przez Rehasport. Do kogo skierowana jest oferta treningów z takimi trenerami dostępna w sieci siłowni Well Fitness?

Do każdej osoby, która potrzebuje specjalistycznego podejścia na styku treningu i rehabilitacji. Na przykład do osób, które zakończyły spotkania z fizjoterapeutą po kontuzji, urazie lub chorobie i chcą kontynuować pracę nad swoją kondycją już poza salą rehabilitacyjną, ale wciąż pod opieką osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Rozwiązanie takie będzie też idealne dla tych, którym doskwierają dolegliwości związane z siedzącym trybem życia czy które z różnych powodów boją się trenować samodzielnie.

Jak wygląda praca z Trenerem Certyfikowanym przez Rehasport? Czym różni się od pracy z innymi trenerami?

Trenerzy z certyfikacją Rehasport zostali przeszkoleni w ukierunkowanym podejściu i koncepcji do pracy z klientem indywidualnym i są wspierani na co dzień doświadczeniem fizjoterapeutów Rehasport, co wpływa na kompleksowe podejście do klienta. Praca z Trenerem Certyfikowanym przez Rehasport różni się od współpracy z innymi trenerami przede wszystkim ze względu na ukierunkowanie w treningu medycznym. Posiadając oficjalną certyfikację, trener może rozpocząć od znacznie bardziej szczegółowej analizy klienta, skupić się na dostosowywaniu programów treningowych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, zwłaszcza tych z problemami zdrowotnymi.

Od niedawna w klubach Well Fitness obecni są Trenerzy Certyfikowani, którzy ukończyli szkolenie w Akademii Rehasport. Jak bardzo zyskają na tym bywalcy siłowni Well Fitness?

Zdecydowana większość klubów Well Fitness (łącznie jest ich ponad 50 w Polsce) już ma na swoim pokładzie trenera po procesie certyfikacji. Klubowicze, którzy skorzystają z tej oferty, mają pewność, że są w dobrych rękach i opiekuje się nimi specjalista z wysokimi kwalifikacjami, po ukończeniu Akademii Rehasport. Nie muszą spędzać długich godzin na researchu odpowiedniego eksperta i weryfikacji jego uprawnień oraz kompetencji. Trener Certyfikowany przez Rehasport to gwarancja bezpiecznego powrotu do pełnej sprawności.