Kim jest prawdziwa Martha z "Reniferka"? To ona zamieniła życie Richarda Gadda w piekło

"Reniferek" to hit Netfliksa oparty na prawdziwej historii Richarda Gadda, autora serialu, a zarazem jego głównego aktora. Szkot opowiedział o swojej stalkerce, która kilka lat temu zamieniła jego życie w koszmar. Ale kim jest prawdziwa "Martha"?

"Reniferek" miał premierę 11 kwietnia. "Gdy komik z problemami okazuje współczucie bezbronnej kobiecie, wywołuje to jej duszącą obsesję, która zagraża zniszczeniem zarówno jego, jak i jej życia" – brzmi opis brytyjskiego miniserialu, który jest połączeniem dramatu i thrillera.

Autorem serialu jest Richard Gadd, 33-letni szkocki aktor, komik i scenarzysta, który w 2019 roku stworzył nagradzaną (w tym prestiżową statuetką Oliver) sztukę "Baby Reindeer". Na jej podstawie napisał scenariusz siedmioodcinkowego serialu, który wyreżyserowali Josephine Bornebusch, Jon Brittain i Polka Weronika Tofilska. On sam wcielił się w głównego bohatera, Danny'ego.

Rola stalkerki przypadła Jessice Gunning. Martha wzorowana była na prawdziwej kobiecie: Gadd oparł swój serial (który pierwotnie był nagradzaną sztuką teatralną) na własnych doświadczeniach. Autor serialu przez cztery lata prześladowany przez kobietę, która nazywała go właśnie "Reniferkiem".

"Reniferek" jest oparty na faktach

Jak wyznał w "The Guardian" Gadd, dodał do "Reniferka" mało fikcji. – Szkielet historii jest absolutnie prawdziwy – podkreślił. Do pubu, w którym kiedyś pracował, przyszła pewnego dnia kobieta. Usiadła przy barze i powiedziała, że nie ma pieniędzy na nic do picia. Gaddowi zrobiło się jej szkoda. Postawił więc nieznajomej herbatę na koszt firmy i wtedy zaczął się koszmar.

– Zaczęła inwazję na moje życie: śledziła mnie, pojawiała się na moich występach, czekała przed moim domem, wysyłała tysiące wiadomości głosowych i e-maili – opowiadał autor serialu w brytyjskim "Timesie".

Był nękany łącznie 41 071 mailami, 350 godzinami wiadomości głosowych, 744 tweetami, 46 wiadomościami na Facebooku i 106 stronami listów. Stalkerka wysyłała również Gaddowi prezenty, w tym tabletki nasenne, wełnianą czapkę, bokserki i pluszowego renifera. Nękała też jego bliskich. Martha z "Reniferka" wzorowana jest na prawdziwej kobiecie, ale stalkerka Richarda Gadda w rzeczywistości tak się nie nazywała. Internauci są jednak ciekawi, kim jest osoba, która zamieniła życie szkockiego artysty w piekło. Kim jest prawdziwa Martha z "Reniferka"?

Kim jest Martha z "Reniferka"? Richard Gadd zmienił swojej stalkerce imię

W serialu Netfliksa "Martha" jest prawniczką, która ma obsesję na punkcie Donny'ego (tak nazywa się główny bohater, którego Gadd również postanowił nie nazywać własnym imieniem). Jednak w rzeczywistości Martha jest prawdopodobnie całkowicie inna, co Szkot tłumaczył w magazynie "GQ". Nigdy nie ujawnił prasie jej imienia i zmienił w serialu kluczowe fakty o swojej dręczycielce.

– Poszliśmy tak daleko w ukrywanie jej tożsamości, że nie sądzę, żeby rozpoznała siebie. To, co zostało pożyczone, to emocjonalna prawda, a nie biografia oparta na faktach – mówił autor "Reniferka". Gadd nie chciał również przedstawiać Marthy jako "potwora", ponieważ uważa, że "nie czuje się dobrze, a system ją zawiódł", co powiedział w "The Independent".

Co stało się z Marthą z "Reniferka"? W serialu stalkeka ostatecznie trafia do więzienia na dziewięć miesięcy za prześladowanie Donny'ego i otrzymuje pięcioletni zakaz zbliżania się do niego. W rzeczywistości nie jest jednak jasne, co dokładnie spotkało Marthę.

Podczas rozmowy z "The Times", Gadd wydawał się sugerować, że jego prześladowczyni nie trafiła do aresztu. Stwierdził, że "nie chciałby zamykać w więzieniu kogoś, kto jest chory psychicznie aż na takim poziomie". Dodał również, że ma "mieszane uczucia" w tej sprawie i że została ona już "załatwiona".

Obecnie "Martha" ma prawdopodobnie nakaz sądowy, który powstrzymuje ją od kontaktowania się z artystą, jednak jeszcze niedawno nękała jego przyjaciół i rodzinę. Jak podkreślił Szkot, opowiadanie w mediach jego historii na szczęście nie eskalowało prześladowań kobiety. – Może zobaczenie tego w prasie sprawiło, że zastanowiła się dwukrotnie nad swoim zachowaniem – zastanawiał się w "Guardianie" Richard Gadd, sugerując, że kobieta mogła jednak siebie rozpoznać.

