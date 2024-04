Sprawdzaliśmy już, jakie seriale kryminalne są najwyżej oceniane przez widzów, pora na filmy. Jeśli jesteś fanem kryminałów (lub dopiero zaczynasz przygodę z tym gatunkiem), poniższe zestawienie jest dla ciebie: oto najlepsze filmy kryminalne wszech czasów.

Najlepsze filmy kryminalne wszech czasów według IMDb

W naszym zestawieniu znalazły się zagraniczne filmy kryminalne, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (pamiętajcie, że to oceny z 2 kwietnia i mogą się one zmienić). Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z opiniotwórczego agregatora Rotten Tomatoes.

Na początek miejsca 20-11 wg. IMDb:

Batman DCU: Mroczny rycerz - Powrót, część 2 (2013), 8,3/10

Żądło (1973), 8,3/10

Wściekłe psy (1992), 8,3/10

Mechaniczna pomarańcza (1971), 8,3/10

Człowiek z blizną (1983), 8,3/10

Joker (2019), 8,4/10

Podejrzani (1995), 8,5/10

Więzień nienawiści (1998), 8,5/10

Leon zawodowiec (1994), 8,5/10

Infiltracja (2006), 8,5/10

A które filmy dostały największą ocenę? Oto 10 najlepszych filmów kryminalnych wszech czasów według widzów.

10. Miasto Boga (2002)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Brazylijskie "Miasto Boga" jest przez wielu krytyków uznawane za jeden z najlepszych filmów wszech czasów w ogóle. Akcja tego epickiego kryminału w reżyserii Fernanda Meirellesa i Kátii Lund dzieje się w latach 1960-1980 w tytułowej slumsowej dzielnicy Rio de Janeiro, Cidade de Deus.

Przestępczość, bieda, koszmarne warunki życia, przemoc – "Miasto Boga" szokuje i przeraża, a szybkie tempo akcji nie pozwala widzowi odetchnąć ani na chwilę. Ten znakomity film był nominowany aż do czterech Oscarów. Seans obowiązkowy, ale dla widzów o mocnych nerwach.

9. Zielona mila (1999)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 79 proc.

"Zielona mila" to więzienny dramat Franka Darabonta na podstawie powieści samego Stephena Kinga, w którym główną rolę gra Tom Hanks. Może i nie dostała żadnego Oscara (chociaż nominowana była do czterech, w tym za poruszający występ nieżyjącego już Michaela Clarke'a Duncana) i została skrytykowana przez niektórych recenzentów, ale jest uwielbiana przez widzów.

Do dziś wylewamy na "Zielonej mili" łzy, bo opowieść o niesłusznie skazanym na karę śmierci mężczyźnie jest bez wątpienia jednym z najsmutniejszych filmów, jakie powstały. A także najmądrzejszych.

8. Siedem (1995)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc.

Są takie filmy, o których nie da się zapomnieć i należy do nich hitowe "Siedem" Davida Finchera z gwiazdorską obsadą (Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow). Zmęczony życiem detektyw William Somerset i arogancki David Mills muszą współpracować, aby złapać seryjnego mordercę, który w swoich zbrodniach inspiruje się siedmioma grzechami głównymi.

"Siedem" wyróżnia się spośród innych filmów kryminalnych doskonałym scenariuszem i starannie przemyślanym scenom. Jest ponury i niepokojący, a słynny zwrot akcji szokuje kolejne pokolenia widzów i zyskał nieśmiertelność w popkulturze, m.in. dzięki mrocznym memom.

7. Milczenie owiec (1991)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

Słynne "Milczenie owiec" to jeden z najlepszych i najbardziej wpływowych filmów w historii kina. Był sukcesem zarówno kasowym, jak i artystycznym, uznawany jest za arcydzieło.

Jonathan Demme zdobył Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, a sam film jest trzecim – po "Ich nocach" z 1934 r. oraz "Locie nad kukułczym gniazdem" z 1975 r. – i dotychczas ostatnim tytułem, któremu udało się zdobyć Oscary w pięciu najważniejszych kategoriach (najlepszy film, reżyser, aktor pierwszoplanowy, aktorka pierwszoplanowa i scenariusz, w tym przypadku adaptowany).

"Milczenie owiec" to mistrzowskie połączenie kryminału, thrillera, horroru i dramatu psychologicznego. Akcja skupia się na Clarice Starling (Jodie Foster), niedoświadczonej praktykantce FBI, która próbuje schwytać seryjnego mordercę znanego jako "Buffalo Bill" (Ted Levine). Szuka pomocy u uwięzionego seryjnego mordercy, kanibala dr. Hannibala Lectera (Anthony Hopkins), który szybko wykorzystuje swoje umiejętności manipulacji, aby realizować swoje własne pragnienia.

6. Chłopcy z ferajny (1990)

Ocena na IMDb: 8,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc.

"Chłopcy z ferajny" to gangsterska epopeja Martina Scorsesego z niesamowitą obsadą w składzie: Robert De Niro, Ray Liotta oraz Joe Pesci, który otrzymał Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. W jednej z mniejszych ról pojawia się nawet Samuel L. Jackson.

To opowieść o młodym mężczyźnie Henrym, któremu imponują pieniądze i styl życia gangsterów na Brooklynie. Dostaje się pod opiekę Jimmy'ego Conwaya, który wprowadza go w świat mafii wraz z Tommym DeVito, młodym przestępcą. Z czasem Henry coraz bardziej przyzwyczaja się do okrucieństwa i przemocy, a Scorsese pokazuje jego historię na przestrzeni trzech dekad.

"Chłopcy z ferajny" uznawani są za jeden z najlepszych filmów Scorsesego. Ma szybkie tempo akcji i dynamiczną fabułę, trzyma w napięciu aż do końca. To również świeże spojrzenie na mafię, bo kryminał pokazuje chaos w relacjach między doświadczonymi członkami mafii a młodszym pokoleniem. Ujawnia też, na jakie przestępcze działania i poświęcenie muszą być gotowi ci, którzy wybierają gangsterskie życie.

5. Pulp Fiction (1994)

Ocena na IMDb: 8,9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Quentin Tarantino ma sporo świetnych filmów: "Bękarty wojny", "Wściekły psy", "Django", "Kill Bill", ale "Pulp Fiction" uważany jest za najlepszy. I nic dziwnego, bo to naprawdę kawał znakomitego, mocnego kina w iście tarantinowskim (czyli krwawym i prześmiewczym) stylu. Dodajmy do tego genialne role Johna Travolty, Samuela L. Jacksona, Umy Thurman i Bruce'a Willisa, słynną scenę taneczną, morze bluzgów oraz Oscara (tylko jednego?!) za scenariusz, a mamy kultowy klasyk.

4. Dwunastu gniewnych ludzi (1957)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 proc.

"Dwanaście gniewnych ludzi" w reżyserii Sidneya Lumeta to kolejne w tym zestawieniu arcydzieło kina. Nominowany do trzech Oscarów film jest rewelacyjnym połączeniem dramatu sądowego oraz kryminału i skupia się na tytułowych dwunastu ławnikach próbujących uzgodnić wyrok w Nowojorskim Sądzie Okręgowym. Mają go wydać w sprawie nastolatka oskarżonego o zabójstwo ojca i nie mogą dojść do porozumienia.

Trzymający w napięciu film jest znany ze świetnych dialogów, złożonych postaci i akcji tylko w jednym miejscu – zamkniętej, dusznej sali dla ławników. "Dwunastu gniewnych ludzi" stawiało również trafne w latach 50. XX wieku pytania o system prawny i rasizm. Te są (niestety) aktualne do dziś i wciąż pobudzają widzów do refleksji.

3. Ojciec chrzestny II (1974)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

"Ojciec chrzestny" z 1972 r. i "Ojciec chrzestny II" (1974) Francisa Forda Coppoli – uznawane są za arcydzieła i jedne z najwybitniejszych obrazów w historii amerykańskiego i światowego kina. Niektórzy twierdzą nawet, że "dwójka" przebiła oryginał (zniuansowała i pogłębiła historię mafijnego klanu), z kolei opinie na temat "Ojca chrzestnego III" z 1990 r. są już... podzielone.

Cała trylogia to jednak absolutny klasyk: łącznie zdobyła dziewięć Oscarów, z czego aż sześć powędrowało do częściej drugiej. W tym m.in. za najlepszy film ("Ojciec chrzestny II" stał się pierwszym sequelem nagrodzonym statuetką Amerykańskiej Akademii Filmowej), reżyserię, scenariusz adaptowany i rolę drugoplanową Roberta De Niro, który wcielił się w młodego Don Vita Corleone.

2. Mroczny Rycerz (2008)

Ocena na IMDb: 9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

"Mroczny Rycerz" to druga część trylogii Christophera Nolana o Batmanie, która miała premierę w 2008 roku. Mimo że to film superbohaterski, to ma elementy i thrillera, i kina akcji, i właśnie kryminału. W tej mrocznej odsłonie komiksowej historii Batman (Christian Bale) współpracuje z prokuratorem okręgowym Harveyem Dentem (Aaron Eckhart) i porucznikiem policji Jamesem Gordonem (Gary Oldman), aby zmniejszyć przestępczość w Gotham. Ponosi jednak porażkę, gdy pojawia się nieprzewidywalny złoczyńca, Joker.

To film świetnie wyreżyserowany, zrealizowany i zagrany, trzyma w nieustannym napięciu, zadaje pytania o moralność, na które nie da się udzielić łatwej odpowiedzi, oszałamia szybką akcją i szokuje niepokojącymi, brutalnymi scenami. Do historii przeszedł jednak głównie dzięki roli Heatha Ledgera, który zdaniem wielu osób stworzył najlepszą kreację Jokera w historii kina.

Zmarły w roku premiery "Mrocznego Rycerza" australijski aktor został zresztą za nią pośmiertnie doceniony Oscarem w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy (co do dziś jest jednym z najbardziej wzruszających oscarowych momentów). Zresztą cała trylogia Nolana jest przez wielu uważana za najlepszą kinową opowieść o Batmanie, jaka kiedykolwiek powstała.

1. Ojciec chrzestny (1972)

Ocena na IMDb: 9,2/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc.

Był "Ojciec chrzestny II", pora na "Ojca chrzestnego", o którego fenomenie pisaliśmy już wyżej. Dramat kryminalny Francisa Forda Coppoli na podstawie powieści Mario Puzo to arcydzieło, którego przedstawiać nie trzeba. To właśnie on zdaniem użytkowników IMDb jest najlepszym filmem kryminalnym w historii kina.

Kultowy film opowiada o sycylijskim klanie mafijnym, na którego czele stoi don Vito Corleone (Marlon Brando). Pokazuje bezwzględność i przemoc, które rządzą światem gangsterów, ale jednocześnie śledzi drogę do władzy młodego syna dona, Michela Corleone (Al Pacino) – początkowo niechętnego rodzinnemu dziedzictwu. Coppola nie tylko odświeżył kino gangsterskie, ale jednocześnie pokazał mafię w zupełnie nowym świetle. To się nazywa klasyk.

