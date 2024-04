Holandia każdej wiosny przeżywa oblężenie turystów. Wszyscy przyjeżdżają tam z jednego powodu. Chcą na własne oczy zobaczyć mieniące się kolorami pola tulipanów. Okazuje się jednak, że w Polsce również można coś takiego zobaczyć.

"Polska Holandia", bo tak niektórzy nazywają niewielką miejscowość Jadwigów w woj. świętokrzyskim, to prawdziwy hit tej wiosny. Tylko w miniony weekend pojawili się tam turyści z wielu części kraju. Wszystkich przyciągnęło pole pełne tulipanów.

Najpierw krokusowa, a teraz tulipanowa gorączka opanowała Polaków

3-hektarowe pole pełne kwitnących tulipanów znajdziecie w Jadwigowie w powiecie włoszczowskim. Cały teren został usłany wielokolorowymi tulipanami. Miejsce to nie przez przypadek nazywane jest "polską Holandią". Właściciele tego miejsca – Aneta i Mirosław Szczechla latami właśnie w Niderlandach uczyli się sztuki uprawiania tych kwiatów.

– Pomysł zrodził się już w 2005 roku. Razem z żoną wyjechaliśmy do pracy do Holandii, gdzie spędziliśmy około 10 lat. Tam poznaliśmy tulipany od wszystkich stron. Dowiedzieliśmy się wszystkiego o produkcji, pielęgnacji i gdy już wróciliśmy na stałe do Polski, to postanowiliśmy, że chcemy tu stworzyć takie miejsce – przyznali właściciele Świętokrzyskich Tulipanów (tak nazwali plantację), w rozmowie z echodnia.eu.

"Polska Holandia" prawdziwym hitem sezonu

Jak wyjaśnili właściciele, tulipany hodują głównie dla cebulek. Cały proces nie jest łatwy, bo trzeba dobrze wiedzieć, kiedy posadzić, ściąć kwiaty, a także kiedy je zebrać. Wszystko wymaga wiedzy, czasu oraz ogromnego zaangażowania. W przypadku pary ze Świętokrzyskiego wydaje się to działać świetnie.

– Chcieliśmy stworzyć piękne miejsce na ludzi, żeby mogli spędzić tu rodzinnie czas, zrobić piękne, pamiątkowe zdjęcia. Bardzo nas też cieszy to, że ludzie interesują się samym procesem hodowli, zadają mnóstwo pytań. Takie zainteresowanie sprawia, że aż chce się działać – podkreślali w rozmowie z lokalnymi dziennikarzami.

Właściciele Świętokrzyskich Tulipanów nie ukrywali również, że zainteresowanie ich "polską Holandią" jest ogromne. Przed tygodniem na miejsce dotarło bardzo wielu turystów i to nie tylko z woj. świętokrzyskiego. Niektórzy jechali tam ze Śląska, Małopolski, czy Podkarpacia, tylko po to, żeby zrobić sobie wyjątkowe zdjęcia.

– Cieszymy się, że turyści chętnie przyjeżdżają i podziwiają naszą pracę. To jednak oznacza, że nasz pomysł wypalił. A na początku nie brakowało obaw – podkreślili przedsiębiorcy.

Za przyjemność, jaką jest spacerowanie pomiędzy tysiącami tulipanów, trzeba uiścić niewielką opłatę. Bilet wstępu dla osób dorosłych kosztuje 10 zł. Dzieci mogą wejść między zagony pełne kwiatów za 5 zł.

Nie tylko "polska Holandia". W Świętokrzyskim można spędzić cudowny weekend

Jeżeli szukacie idealnych miejsc na wiosenną wycieczkę, to w Świętokrzyskim na pewno nie będziecie narzekać na nudę. Jak zapewniają właściciele plantacji, tulipany mogą kwitnąć jeszcze przez 1,5-2 tygodnia, choć na ich kondycję negatywnie mogły wpłynąć nocne przymrozki.

Gdybyście w najbliższych dniach odwiedzali Jadwigów, zajrzyjcie również do oddalonego o ok. 60 km Busko-Zdroju. W popularnej uzdrowiskowej miejscowości czeka na was m.in. ogromna tężnia solankowa. Spacerując po mieście, warto udać się do parku zdrojowego. Wyjątkowym miejscem jest także drewniany kościółek pw św. Leonarda. Dodatkowo w mieście i jego okolicach nie brakuje ścieżek rowerowych. To świetna opcja dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek.