Maryla Rodowicz szuka partnera. "20 to nie, więcej… 40 lat młodszy"

Maryla Rodowicz od pewnego czasu pozostaje singielką. W jednym z najnowszych wywiadów przyznała, że jeszcze nie traci nadziei na odnalezienie ukochanego. Ma jednak pewne "wymagania". 78-latka zaskoczyła też wyznaniem na temat byłego męża.

Maryla Rodowicz szuka partnera? Fot. Pawel Wodzynski/East News

Maryla Rodowicz ma za sobą burzliwe życie uczuciowe. Z aktorem Krzysztofem Jasińskim doczekała się dwójki dzieci. Miała też przelotny romans z Danielem Olbrychskim.

Najdłuższy związek, który trwał niemal trzy dekady, wokalistka prowadziła z Andrzejem Dużyńskim. To z nim ma 37-letniego dziś syna Jędrzeja. Artystka w ostatnich latach żyła już w separacji z mężem. Toczyli zaciekłą batalię sądową. Ostatecznie w 2021 roku dostali rozwód. Od tamtej pory w życiu Rodowicz nie pojawił się żaden mężczyzna.

Rodowicz planuje kolejny związek. Szuka 40 lat młodszego partnera?

Kilka dni temu pani Maryla wystąpiła w Radiu Pogoda. Tam została dopytana o potencjalny nowy związek?

– Nie mam nikogo na oku, ale się zaczynam rozglądać. Musiałby być dużo młodszy. Chyba sporo młodszy. Nie no, 20 to nie, więcej… 40 lat młodszy. No mój mąż się ożenił z 40 lat młodszą laską. To co? To my nie możemy? – wyznała.

Zastanawiający wpis o "tajemniczym mężczyźnie" u Rodowicz

Dodajmy, że niedawno Rodowicz wywołała zamieszanie swoim tajemniczym postem w mediach społecznościowych. "S.O.S. W moim życiu pojawił się tajemniczy mężczyzna" – napisała. Fani w komentarzach zaczęli dopytywać o szczegóły.

W rozmowie z RMF FM gwiazda nie chciała początkowo dużo zdradzać. Potem jednak przyznała, że chodzi o Moroza, czyli autora takich hitów jak: "Złoto", "Nic do stracenia" czy "Napad".

Okazało się, że Rodowicz nagrała z piosenkarzem odświeżoną wersję jej przeboju "Sing-Sing". Wokalistka, goszcząc w radiu, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat współpracy z młodym artystą.

– Ojej, było bardzo miło. Najpierw było spotkanie u mnie w domu, potem w studio. Ja byłam zaskoczona, że Mrozu jest taki zasadniczy w studio… Trochę się go bałam. Była pełna dyscyplina, nagrywaliśmy kolejne wersje. Szybko nam to poszło, uwinęliśmy się – podsumowała.