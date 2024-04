T elewizja Polska ma w swojej ramówce kultowe produkcje, które są emitowane od lat. Do nich z pewnością należy serial "Na dobre i na złe". Format ma swoich wiernych fanów. Tymczasem do mediów wyciekły nagłe wieści dotyczące tej produkcji. To nie spodoba się jej sympatykom.





Kultowy serial TVP znika na pewien czas z ramówki. Fani będą zawiedzeni

Weronika Tomaszewska

Telewizja Polska ma w swojej ramówce kultowe produkcje, które są emitowane od lat. Do nich z pewnością należy serial "Na dobre i na złe". Format ma swoich wiernych fanów. Tymczasem do mediów wyciekły nagłe wieści dotyczące tej produkcji. To nie spodoba się jej sympatykom.