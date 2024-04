Aktor Alan Ritchson udzielił ostatnio wywiadu, w którym gorzko podsumował Kościół. Powiedział też, co myśli o Trumpie. To rozwścieczyło wielu konserwatywnych Amerykanów. Zaczęli bojkotować serial z jego udziałem – "Reacher".

Fani obrazili się na Alana Ritchsona? Fot. YouTube / Prime Video

Przypomnijmy: "Reacher" jest adaptacją debiutanckiej powieści Lee Childa "Poziom śmierci", która została wydana w 1997 roku i niemal od razu stała się bestsellerem. Seria powieści przyniosła pisarzowi olbrzymią popularność. W serialowej adaptacji w postać byłego majora amerykańskiej żandarmerii wojskowej wcielił się właśnie Alan Ritchson ("Titans", "Wojownicze żółwie ninja").

Ritchson o Kościele i Trumpie. Konserwatywna widownia chce bojkotu

Produkcję wypuścił Amazon Prime Video. Zdobyła ona tam sporą popularność. Tymczasem głośno zrobiło się o Ritchsonie. Aktor w wywiadzie dla serwisu Hollywood Reporter, wypowiedział się m.in. na temat kościoła katolickiego.

Choć sam jest chrześcijaninem, to nie pochwala tego, co dzieje się w kościołach. – Współcześni chrześcijanie stali się najbardziej zaciekłym plemieniem. Ich zachowania stoją w sprzeczności do nauk Jezusa, który wezwał nas do tego, abyśmy czynili dobro – mówił.

W dalszej części wspomniał, że przeszkadza mu, gdy "niektórzy chrześcijanie otwarcie wspierają prezydenturę Donalda Trumpa". – Trump to gwałciciel i oszust, a jednak cały kościół chrześcijański wydaje się traktować go jak swojego reprezentanta, to wprost niewiarygodne. Nie rozumiem tego – dodał.

Nie przeszedł obojętnie także wobec afer pedofilskich z udziałem duchownych. – Warto podkreślić, że okrucieństwa i przemoc, które mają miejsce w kościele, są aktywnie tuszowane, nawet dziś, a winni nie są pociągani do odpowiedzialności, to odrażające. Nie mogę nawet przez sekundę popierać kościoła katolickiego, gdy jego częścią są kardynałowie, biskupi i księża ze skłonnościami pedofilskimi – wyjaśnił Ritchson.

Okazuje się, że do widzów Amazon i serialu "Reacher" należą w znacznej części konserwatyści, którzy po wywiadzie Ritchsona zaczęli namawiać do bojkotu produkcji. "Byłem jego fanem. Teraz moje rodzina: ja, żona, córka i syn, wszyscy powiedzieli 'nigdy więcej'"; "Skończyłem z tym gościem i serialem raz na zawsze" – czytamy w komentarzach na platformie X.