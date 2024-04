Masz ochotę na to wiosenne warzywo? Musisz mieć naprawdę gruby portfel

Każdego roku z wytęsknieniem czekamy na nowalijki. Niestety cena młodych warzyw może być naprawdę zaporowa. Na niektórych targowiskach pojawiła się już fasolka szparagowa. To, ile kosztuje w niektórych miejscach, zwala z nóg.

Ile kosztuje młoda fasolka szparagowa? Fot. Piotr Molecki/East News

Nowalijki to młode warzywa, które pojawiają się w sprzedaży wiosną ku powszechnej uciesze stęsknionych kupujących. To na przykład pomidory, marchewki, ogórki, sałata, szczypiorek, cebulka dymka czy fasolka szparagowa.

Cena fasolki szparagowej na targach idzie w górę. Nawet 100 zł za kilogram

Ceny nowalijek potrafią być jednak naprawdę wysokie. "Fakt" sprawdził, ile wspomniana młoda fasolka szparagowa kosztuje na targu w Broniszach pod Warszawą. Za kilogram zapłacimy... od 50 do 60 złotych. To nawet o ponad połowę więcej niż dwa lata temu wiosną w sezonie nowalijek.

Ale są też jeszcze wyższe ceny. Według Wirtualnej Polski na targowisku w Jarocinie odnotowano rekordową cenę: 99 złotych za kilogram. Drogi jest także młody bób, który w Broniszach kosztuje od 45 do 55 zł za kilogram. To jednak cena o 10 złotych niższa niż rok temu.

Ile kosztują obecnie inna warzywa na tym targowisku? Jak pisze "Fakt", młode ziemniaki to koszt 15-20 zł/kg, pomidory malinowe kosztują od 13 do 16 zł/kg, pomidory szklarniowe – 10-12 zł/kg, szparagi – 20-30 zł/kg, kalafior – 6,50-7,50 zł/sztuka, ogórek gruntowy – 7-10 zł/kg, a za rzodkiewkę zapłacimy około 1,5 za pęczek.

Ceny mogą jednak spadać w miarę postępowania sezonu i przybywania warzyw. –Generalnie na rynku jest optymistycznie i mamy sporo nowalijek, jeśli chodzi o gatunki. Zazwyczaj początek sezonu jest niestabilny, a obecnie może pojawić się zachwianie ze względu na pogodę. Warzywa, mimo że są pod osłonami, i tak potrzebują słońca – mówił w rozmowie z WP Finanse Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach pod Warszawą.

Podkreślił, że nie można wykluczyć niższych cen, ale "wszystko zależy od pogody". Podał, chociażby przykład pomidorów malinowych, które za około tydzień powinny spaść.

Zatrważające wyniki kontroli truskawek. Wykryto pestycydy

Jak pisał nasz kolega z INNPoland.pl, badanie przeprowadzone przez Öko-Test, niemiecki portal specjalizujący się w testach produktów spożywczych, przyniosło alarmujące wyniki dotyczące truskawek z Hiszpanii i Egiptu, które trafiają do sklepów dużych sieci handlowych, w tym także do Polski.

Portal postanowił przebadać 14 opakowań wczesnych truskawek kupionych w różnych dużych sieciach handlowych, takich jak Norma, Aldi, Netto, Lidl czy Penny. Wyniki testów były zatrważające – tylko w 6 partiach owoców nie wykryto śladów szkodliwych pestycydów.

8 z 14 przetestowanych partii truskawek uzyskało zdecydowanie ujemną ocenę z powodu zanieczyszczenia pestycydami, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Przypomnijmy, że pestycydy są substancjami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie do ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Jednakże nadmierne stosowanie pestycydów może prowadzić do zanieczyszczenia owoców i warzyw. Niestety bezpośrednimi ofiarami takich upraw jesteśmy my – konsumenci.

Czytaj także: https://natemat.pl/552248,chca-by-ceny-alkoholu-poszly-w-gore-az-10-zl-za-piwo-i-40-zl-za-wodke