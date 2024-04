Ceny piwa i wódki pójdą ostro w górę? Senat zajmie się specjalną petycją

Alan Wysocki

C eny alkoholu powinny pójść w górę. Po wyznaczeniu minimalnych kwot piwo powinno kosztować przynajmniej 10 zł, wino 20 zł, a wódka 40 zł – to propozycja Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich. Działacze organizacji złożyli do Senatu specjalną petycję. Poparła ją już wicemarszałkini Magdalena Biejat.