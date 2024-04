LOT otwiera nowe połącznie do Chorwacji. Wybrano jedno z ulubionych miast Polaków

Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. W tym roku Chorwaci liczą na bardzo dobry sezon i mają nadzieję, że nad Adriatyk przyjedzie jak najwięcej naszych rodaków. Polskie Linie Lotnicze LOT otworzyły też nowe połączenie – do Splitu.

Chorwacja liczy latem na Polaków. Będzie nowe połączenie. Fot. Albin Marciniak/East News

Nowe połączenie z Polski do Chorwacji oferuje polski przewoźnik

W piątek polski LOT otworzył nowe połączenie pomiędzy Warszawą i Splitem w Chorwacji.

– Chorwacja jest ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, który od lat znajduje się na szczycie letnich wyjazdów. W ubiegłym roku przyjechało tutaj ponad 1 mln 80 tys. Polaków – stwierdził podczas konferencji w tym mieście prezes PLL LOT Michał Fijoł, co cytuje portal Onet.

Z kolei chorwacki portal Dnevnik zwraca uwagę, że "Polakom Chorwacja kojarzy się ze wspaniałymi pejzażami, morzem, zabawą i dlatego", dlatego też inflacja nie powinna im aż tak przeszkadzać.

– Jest jeszcze wielu Polaków, którzy Chorwacji dotąd nie odwiedzili, dlatego nieustannie inwestujemy w kampanie promocyjne w Polsce – zauważyła z kolei Ivana Vladović, dyrektora biura ds. turystyki władz miejskich w Splicie, co odnotował serwis informacyjny.

Polacy tłumnie odwiedzają Chorwację

Jak też ostatnio pisaliśmy, według danych systemu eVisitor w 2023 roku Chorwację odwiedziło 1 084 127 turystów z naszego kraju. W pierwszym kwartale (od stycznia do końca marca 2023) było to 8 739 osób, które zrealizowały 33 601 noclegów.

Początek 2024 roku wygląda jeszcze lepiej. – Według systemu eVisitor od początku 2024 roku do dnia 14.04.2024 Chorwację odwiedziło 32 proc. więcej gości z Polski, którzy zrealizowali 24 proc. więcej noclegów w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku – poinformowała nas niedawno Małgorzata Kowalska, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.

Kowalska zwróciła uwagę na jeden szczegół świadczący o zmianie upodobań Polaków. – Dzięki coraz bardziej dostępnej ofercie bezpośrednich lotów z polskich miast na chorwackie wybrzeże oraz do Zagrzebia w ubiegłym roku, a także, jak wynika z ogólnodostępnych informacji, w tym roku, coraz więcej podróżnych jako środek transportu może wybrać samolot – wyjaśniła.

To duża zmiana w porównaniu do minionych lat, kiedy to do Chorwacji Polacy najczęściej podróżowali własnymi autami.

