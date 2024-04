O godz. 18:30 szef PKW Sylwester Marciniak poinformował, że frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych na godzinę 17:00 wyniosła 33,17 proc. Na wcześniejszej konferencji PKW podała, że do godz. 12:00 zagłosowało 12,93 proc. uprawnionych.

Są najnowsze dane o frekwencji! Oto gdzie głosowało najmniej uprawnionych. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w drugiej turze wyborów samorządowych, na godzinę 17:00, najwyższą frekwencję odnotowano w województwach: lubelskim (37,50 proc.), świętokrzyskim (35,85 proc.) oraz mazowieckim (35,32 proc.). W podanym przedziale czasowym najniższa frekwencja była natomiast w województwach: dolnośląskim (29,51 proc.), śląskim (31,13 proc.) i opolskim (31,59 proc.).

Są najnowsze dane o frekwencji

Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, frekwencja na godz. 17 była następująca: Gorzów Wielkopolski (26,18 proc.), Kielce (34,62 proc.), Kraków (31,79 proc.), Olsztyn (31,45 proc.), Poznań (29,53 proc.), Rzeszów (33,74 proc.), Toruń (32,67 proc.), Wrocław (25,99 proc.), Zielona Góra (36,48 proc.).

Spośród miast wojewódzkich najmniej uprawnionych głosowało zatem we Wrocławiu. PKW poinformowała również, że od rana doszło do 22 naruszeń ciszy wyborczej i 25 wykroczeń.

" Nie stać nas na niską frekwencję"

Do frekwencji podczas niedzielnego głosowania odniósł się również premier Donald Tusk. "Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersję – o tym będą wybory europejskie" – napisał na portalu X. "Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów" – dodał szef rządu.

Premier nawiązał do danych ogłoszonych na wcześniejszej konferencji PKW. Według stanu na godz. 12.00 – wydano 1 554 381 kart do głosowania (12,9 proc.). Warto przypomnieć, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 12 017 627 (dotyczy to oczywiście obwodów uczestniczących w głosowaniu).

Przypomnijmy: Druga tura wyborów samorządowych potrwa się do godz. 21 w niedzielę 21 kwietnia. By osoba uprawniona mogła oddać głos, należy zabrać do swojego lokalu wyborczego dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (nie musi być to koniecznie dowód osobisty). Polacy wybierają dziś 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponowne głosowanie trwa m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w 9 wojewódzkich

Czytaj także: https://natemat.pl/552845,niska-frekwencja-w-wyborach-samorzadowych-wymowny-komentarz-tuska