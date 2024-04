Po godz. 13 szef PKW Sylwester Marciniak poinformował, że frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych na godzinę 12 wyniosła 12,93 procent. – Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów – skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersję – o tym będą wybory europejskie" – napisał na portalu X premier Donald Tusk. "Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów" – dodał szef rządu.

Tusk komentuje frekwencję w wyborach samorządowych

Premier nawiązał m.in. do wyników frekwencyjnych z niedzielnej drugiej tury wyborów samorządowych. Według stanu na godz. 12.00 – wydano 1 554 381 kart do głosowania (12,9 proc.). Warto przypomnieć, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 12 017 627 (dotyczy to oczywiście obwodów uczestniczących w głosowaniu).

Województwami z największą frekwencją są: podlaskie (15,83 proc.), lubelskie (15,41 proc.) i podkarpackie (14,89 proc.). Najniższa zaś frekwencja dotyczy województwa dolnośląskiego (10,64 proc.), opolskiego (11,92 proc.) i śląskiego (11,97 proc.).

Ze względu na miasta frekwencja wygląda następująco: Gorzów Wielkopolski (10,02 proc.), Kielce (13,63 proc.), Kraków (11,23 proc.), Olsztyn (13,19 proc.), Poznań (11,16 proc.), Rzeszów (13,60 proc.), Toruń (13,21 proc.), Wrocław (8,97 proc.) i Zielona Góra (14,13 proc.).

Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywół, powiecie przysuskim, województwie mazowieckim - 28,05 proc. A najmniej w gminie Stargard, powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim - 7,64 proc.

Przypomnijmy, że poprzednich wyborach samorządowych w 2018 roku, w drugiej turze, o tej porze w skali kraju frekwencja wyniosła 15,61 procent. Natomiast cztery lata wcześniej, o tej samej porze głosowało tylko 11,40 procent uprawnionych.

Do której godziny można oddać głos?

Druga tura wyborów samorządowych potrwa się do godz. 21 w niedzielę 21 kwietnia. By osoba uprawniona mogła oddać głos, należy zabrać do swojego lokalu wyborczego dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (nie musi być to koniecznie dowód osobisty). Polacy wybierają dziś 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponowne głosowanie trwa m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w 9 wojewódzkich: