Nowe zdjęcie Marka Zuckerberga rozpaliło sieć. 39-letni twórca Facebooka zapuścił brodę i wąsy, opalił się, a jego nowy wygląd bardzo się spodobał. Problem w tym, że to... przeróbka. Nawet miliarder i jego żona Priscilla Chan skomentowali fejkową fotkę "seksownego Zucka", a internauci są w szoku, że dali się nabrać.

Zdjęcie Marka Zuckerberga z brodą... było fejkiem Fot. Instagram / Mark Zuckerberg // X / Mark Rundle

Mark Zuckerberg, założyciel i CEO Meta (dawniej Facebook), udostępnił 18 kwietnia na Instagramie filmik, w którym ogłasza "nową wersję Meta AI". Internauta Mike Rundle (@flyosity) postanowił działać. Zrobił zrzut ekranu z lekko uśmiechniętym Zuckerbergiem z łańcuchem na szyi, dodał brodę, wąsy, lekką opaleniznę i udostępnił "zdjęcie" na X (dawniej Twitterze).

Zdjęcie Marka Zuckerberga z brodą było przeróbką. Wszyscy dali się nabrać

Post Rundle'a zdobył ponad dwa miliony wyświetleń, a porównanie Zuckerberga bez brody z przerobionym zdjęciem – opatrzone podpisem "niesamowite, jak bardzo broda może zmienić życie mężczyzny" – obejrzano ponad 22 miliony razy.

"Seksowny Mark Zuckerberg" zrobił furorę, a wiele ludzi myślało, że miliarder faktycznie przeszedł metamorfozę. Ludzie komentowali jego "nowy wygląd" na różnych platformach społecznościowych, dominowały głosy zaskoczenia i zachwytu. Wszyscy dali się nabrać, a do tego niektórzy bardzo żałowali, że... to nieprawda.

"To był fejk?!", "Dałam się złapać", "Serio w to uwierzyłam", "Jestem zawiedziona, że to nieprawda", "Zuckerberg naprawdę powinien zapuścić brodę", "Mark, zapuszczaj brodę", "Serio, niech pomyśli o tym looku!", "Seksowny Zuck", "On mi się tak spodobał!" – pisali ludzie.

Żona Marka Zuckerberga, Priscilla Chan, również włączyła się do zabawy: udostępniła jego brodate zdjęcie na swoim własnym Instagram Stories i zażartowała: "Ktoś widział mojego męża???". "Kim jest ten facet?" – dodała.

Kiedy profil The Shade Room opublikował zdjęcie na Instagramie, pytając: "Myślicie, że powinien sobie zapuścić brodę?", sam Zuckerberg zwrócił na nie uwagę. "Ok, kto to zrobił?" – spytał w komentarzu.

Być może Mark Zuckerberg wziął sobie rady internautów do serca. W wygasłej już relacji na Instagram Stories, którą udostępniło kilku dziennikarzy, a także Rundle, miliarder opublikował zdjęcie maszynki do golenia obok emoji z zastanawiającą się twarzą. Może faktycznie przestanie się golić?

Zuckerberg (pseudonim: Zuck) zwrócił również uwagę na to, że ludzie bardziej lubią jego fałszywy, nieogolony wygląd niż prawdziwą, gładko ogoloną twarz i dodał do relacji piosenkę Jacka Harlowa "They Don't Love It" (po polsku: "Oni tego nie kochają").

Twórca viralowej przeróbki Mark Rundle skomentował relację CEO Meta: "Uwielbiam, że Zuck przeszedł od zastanawiania się, kto zrobił edycję z brodą do rozważania, czy przestać się golić w zaledwie kilka godzin. To się dzieje!".

