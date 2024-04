To wideo jest hitem. Victoria Beckham zaśpiewała na imprezie urodzinowej ze Spice Girls!

Victoria Beckham wyprawiła niezapomniane przyjęcie urodzinowe. Gwiazda, która skończyła 50 lat, zaprosiła członkinie Spice Girls: Mel C, Mel B, Emmę Bunton i Geri Halliwell. Spicetki wykonały wspólnie jeden ze swoich hitów, co uwiecznił uradowany David Beckham na viralowym wideo na Instagramie.

Spice Girls zaśpiewały wspólnie "Stop" na urodzinach Victorii Beckham Fot. ADC-DIFFUSION/SIPA/EAST NEWS

17 kwietnia Victoria Beckham skończyła 50 lat. Projektantka mody i była członkini Spice Girls świętowała swoje urodziny na ekskluzywnej imprezie w prywatnym klubie Oswald's w Londynie. Zaprosiła oczywiście swoją rodzinę – męża Davida Beckhama i dzieci Harper, Cruza, Brooklyna i Romea (zabrakło synowej Nicoli Peltz) oraz swoich bliskich przyjaciół, aby uczcić ten wyjątkowy dzień.

Na liście gości pojawiły się koleżanki z zespołu Spice Girls: Mel C, Mel B, Emma Bunton i Geri Halliwell, a także inne gwiazdy, takie jak Tom Cruise, Eva Longoria, Salma Hayek i Rosie Huntingon-Whiteley.

Victoria Beckham ze "Spice Girls" zaśpiewały hit "Stop". Viralowe wideo Davida Beckhama

David Beckham relacjonował imprezę na Instagramie. Opublikował wideo, które przyprawiło fanki i fanów Spice Girls o szybsze bicie serca. W pewnym momencie Victoria, Mel C, Mel B, Emma i Geri zaśpiewały i zatańczyły wspólnie "Stop", swój hit z 1997 roku. Krótki fragment występu uwiecznił właśnie były piłkarz, który sam nie potrafił powstrzymać ekscytacji.

Wideo na profilu Davida Beckhama zostało polubione ponad 1,5 miliona razy. "Ikoniczne", "David, miałeś jedną rzecz do roboty i absolutnie dostarczyłeś", "Spełnienie marzeń", "Ale zabawa!", "David, jesteś najlepszym menedżerem mediów społecznościowych, dziękuję za dostarczanie ludziom CONTENTU", "Moment, na który czekała cała planeta", "Ziemia się właśnie uleczyła" – piszą rozentuzjazmowani fani, w tym celebryci, jak Hannah Waddingham, Eva Longoria czy Adwoa Aboah.

Victoria Beckham udostępniła wideo na swoim własnym koncie na Instagramie i podpisała je: "Najlepsza noc! Sto lat dla mnie! Kocham was wszystkich tak bardzo". Dodała także hasztag #SpiceUpYourLife, czyli kultowe powiedzenie fanów Spice Girls.

Przypomnijmy, że Spice Girls opublikowały również w zeszłym roku alternatywne wideo do "Stop", które uczciło 25. rocznicę singla z ich drugiego albumu z 1997 roku, "Spiceworld".

Niewykluczone, że urodzinowe wideo na profilu Beckhama nie jest przypadkowe. W ostatnim czasie pojawiły się bowiem plotki, że Spice Girls powrócą: albo do studia nagraniowego (czyli zaprezentują fanom nową muzykę), albo na trasę koncertową. W zeszłym miesiącu Mel B. zdradziła w wywiadzie dla "Today", że grupa pracuje nad "bardzo dobrym" projektem". Nie zdradziła jednak szczegółów.

Spice Girls, kultowy girlsband, pierwotnie rozpadły się w 2000 roku, zaledwie sześć lat po swoim powstaniu w 1994 roku. Na swoim koncie mają trzy hitowe albumy: "Spice", "Spiceworld" i "Forever".

W 2007 roku "Spicetki" powróciły w 2007 roku na swojej reaktywacyjnej trasie "The Return of the Spice Girls Tour", która oficjalnie zarobiła 70,1 miliona dolarów. Druga taka trasa miała miejsce w 2019 roku, ale Victoria Beckham w niej nie uczestniczyła. Ostatnim razem członkinie uwielbianej brytyjskiej grupy zjednoczyły się podczas ceremonii zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

