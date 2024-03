Victoria Beckham od 25 lat je... to samo. Oto najdziwniejsze nawyki żywieniowe gwiazd

Amerykańskie gwiazdy chcą za wszelką cenę utrzymać swoje imponujące sylwetki, stąd... nietypowe nawyki żywieniowe, które wielu z nas mogą zaskoczyć. Hailey Bieber unika glutenu, Halle Berry jest wierna keto, a Madonna uwielbia produkty makrobiotyczne. Sprawdziliśmy, co jada na co dzień siedem sławnych kobiet.

Co jedzą gwiazdy, aby utrzymac formę? Fot. WAMM33/Click News and Media/East News // Doug Peters/Press Association/East News // B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Co jedzą gwiazdy?

Oto co jedzą amerykańskie gwiazdy i celebrytki. Uwaga, nie wszystkie zasady powinniśmy wdrażać... we własne życie.

Dieta Victorii Beckham

Victoria Beckham urodziła czworo dzieci, ale po jej ciele po prostu tego nie widać. 49-letnia projektantka mody i była członkini Spice Girls słynie z bardzo szczupłego ciała. Według jej męża Davida Beckhama to zasługa tego, że od prawie 25 lat je to samo: grillowane warzywa i rybę na parzę.

I praktycznie tylko to... W wywiadzie w 2022 roku Beckham wyjawił, że Victoria bardzo rzadko odstępuje od swojej diety, co zszokowało wiele osób. Sama projektantka śmiała się z całej dyskusji na TikToku. Wyjaśniła, że mimo że jest "zdyscyplinowana" w kwestii jedzenia, to sięga również po zdrowe źródła tłuszczów, jak awokado i orzechy. Oprócz tego regularnie pija alkohol.

Co na to dietetycy? Ekspertka Brigitte Zeitlin w rozmowie z "Business Insider" podkreśliła, że spożywanie tych samych pokarmów każdego dnia może skutkować niedoborem składników odżywczych. Wszystko zależy jednak od tego, co jemy. Jeśli w każdym posiłku uwzględniamy białko oraz warzywa i owoce, dieta Victorii Beckham będzie dla nas zdrowa.

Dieta Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ma 55 lat i od lat ma zgrabną sylwetkę. Gwiazda "Przyjaciół" dużo ćwiczy, stara się jeść zdrowo i ma surowe zasady żywieniowe, do których już się przyzwyczaiła. Po pierwsze nigdy nie je w nocy, co oznacza, że nie dla niej nocne pielgrzymowanie do kuchni i wyjadanie smakołyków z lodówki.

A po drugie aktorka zawsze je podobne śniadania. Czyli co? Sałatki. Aniston zrezygnowała z typowych śniadaniowych potraw, jak owsianka, tosty czy jajecznica i na najważniejszy posiłek dnia zawsze wybiera warzywa. Z kolei na obiad i kolację również je "warzywa w dowolnej formie lub sałatki z proteinami". Zdrowo! Byle nie zapominać o białku.

Dieta Beyoncé

Beyoncé ma 42 lata i jest w świetnej formie: ma wysportowane ciało, którym imponuje fanom od lat. Gwiazda dba o zdrowie i kondycję, dzięki czemu nieustany taniec podczas koncertów nie jest dla niej problemem. Po urodzeniu bliźniaków w 2017 roku artystka sporo jednak przytyła i długo walczyła o powrót do formy.

Dieta, dzięki której zawdzięcza swoją obecną sylwetkę, jest dość kontrowersyjna. Beyoncé jest wierna produktom roślinnym, ale kiedy niedawno sprzedawała dostęp do swoich przepisów, okazało się, że każdego dnia zapewniają one jedynie 1400 kalorii dziennie. Plan żywieniowy gwiazdy uwzględnia także "zielony koktajl" z... ośmioma 8 łyżeczkami cukru.

– Dla większości osób plan Beyoncé może być niebezpieczny bez nadzoru zespołu dietetyków i trenerów, którymi dysponuje gwiazda – mówił w rozmowie z BBC dietetyk Daniel O'Shaughnessy. 1400 kalorii to po prostu zwyczajnie dla mało dla przeciętnej dorosłej osoby.

Dieta Kim Kardashian

Kim Kardashian, matka czwórki dzieci, bardzo dba o figurę, kondycję i zdrowie. Influencerka, która słynie z imponującej kobiecej figury, bardzo dba o to, co je.

43-latka unika: słodyczy, słonych przekąsek, przetworzonej żywności, fast foodów czy gotowych sosów. Wybiera zdrową żywność bogatą w antyoksydanty, warzywa i owoce. Podobnie jak Beyoncé lubi zdrowe koktajle, często sięga też po sałatki.

W 2022 roku Kardashian wywołała jednak kontrowersje, gdy wyznała, że w krótkim czasie schudła 7 kilogramów, aby zmieścić się w słynną sukienkę Marilyn Monroe na MET Gali. Zrezygnowała wtedy z cukru i węglowodanów, a spożywała głównie warzywa i proteiny. Dietetycy alarmowali wtedy, że takie ekstremalne diety mogą być niezdrowe i podkreślali, że redukcja nie powinna być gwałtowna.

Dieta Madonny

Podstawą diety 65-letniej Madonny są produkty makrobiotyczne, w tym produkty pełnoziarniste, soja, jadalne glony i produkty sfermentowane, takie jak kapusta kiszona i miso. Gwiazda nie je pszenicy, jajek, mięsa i nabiału.

Chociaż sfermentowana żywność jest dobra dla naszej flory jelitowej, dieta Madonny może być szkodliwa, zauważają dietetycy. Jest nie tylko bardzo restrykcyjna (i prawdopodobnie nie jest zrównoważona), ale także ogranicza dostęp do głównych składników odżywczych, takich jak wapń, żelazo i witaminy z grupy B.

Dieta Halle Berry

Halle Berry od lat zachwyca szczupłą sylwetką. 57-letnia laureatka Oscara jest wierna popularnej diecie ketogenicznej, tzw. keto. Jak utrzymuje, dzięki niej "jest w najlepszej formie w życiu".

Berry opisała swoje nawyki żywieniowe w magazynie "Women’s Health" w 2020 r. "Zazwyczaj nie jem tradycyjnego śniadania. Jestem wielką fanką kawy bulletproof, więc zazwyczaj parzę sobie dobrą kawę i mieszam ją z masłem, olejem MCT i kolagenem; czasem dodaję trochę śmietanki" – wyjawiła wówczas.

Na obiad gwiazda je proste zupy warzywne z proteinami (które często posypuje z wierzchu serem) lub duże sałatki. Kolacja jest skromniejsza, a aktorka wybiera na nie "grillowane warzywa z białkiem roślinnym, takim jak ciecierzyca". Choć nigdy nie je deseru, Berry przyznała, że ​​czasami po kolacji raczy się lampką czerwonego wina.

Dieta Hailey Bieber

27-letnia Hailey Bieber bardzo dba o urodę i zdrowe odżywianie. Fanki są pod wrażeniem nie tylko jej urody, ale również promiennej cery. Żona Justina Biebera zawdzięcza ją nie tylko kosmetykom. Na czym polega dieta Haily Bieber? Influencerka unika glutenu.

– Zwykle jem na śniadanie jajka lub owsiankę, jakiś rodzaj zdrowego białka lub koktajl. Lunch to zazwyczaj sałatka, ryba, grillowane warzywa lub kanapka. Nie jem dużo glutenu, więc staram się jeść konkretnie. Uwielbiam dobrą sałatkę Cezar z jarmużem, ale bez grzanek. Zwykle to jedna rzecz, którą pomijam. Kolacja jest zazwyczaj podobna do obiadu; jakieś warzywa lub spaghetti z bezglutenowym makaronem – ujawniła magazynowi "ELLE".

Bieber zrezygnowała także z mięsa, je jedynie ryby i warzywne posiłki. – Nigdy nie czułam się lepiej! Poczułam się tak czysta i pełna energii. Dzielę się tym z każdym, kto myśli o wyeliminowaniu mięsa! – wyjawiła na Instagramie.

Czytaj także: https://natemat.pl/zdrowie/461749,najlepsza-dieta-znamy-ranking-diet-na-2023-r