Travolta i Cage powrócą w "Bez twarzy 2"? Niby niemożliwe, ale... to naprawdę może się wydarzyć

Sequel kultowego "Bez twarzy" potwierdzono już w 2022 roku. Reżyser zasugerował jednak, że zrobi go tylko pod jednym warunkiem: w "Bez twarzy 2" zagrają ponownie Nicolas Cage i John Travolta. Ich powrót właśnie (nieoficjalnie) potwierdzono. Ale drobny szczegół: bohater Cage'a zginął w pierwszym filmie...

Nicolas Cage i John Travolta powrócą w "Bez twarzy 2"? Fot. Kadr z "Bez twarzy"

"Bez twarzy" to kultowy już thriller science fiction z 1997 roku w reżyserii Johna Woo. W filmie występują John Travolta i Nicolas Cage jako agent FBI i terrorysta, którzy przechodzą eksperymentalną operację zamiany twarzy i w wyniku tego procesu zamieniają się również swoje tożsamości.

John Travolta i Nicolas Cage w "Bez twarzy 2"? To może się wydarzyć

W 2022 roku ogłoszono, że reżyser Adam Wingard ("Godzilla vs. Kong", "Godzilla i Kong: Nowe imperium") i jego długoletni współpracownik, scenarzysta Simon Barrett, połączą siły i stworzą sequel "Bez twarzy" ("Face/Off").

Ale jest haczyk. Rok później Wingard zasugerował w podcaście "The Fourth Wall", że zrealizuje film pod jednym warunkiem: powróci oryginalna obsada. "Jedyny sposób, żebyśmy to zrobili naprawdę, to angaż oryginalnej obsady. Nie będę mówił, jak to miałoby działać, ale musi to być stuprocentowa prawdziwa kontynuacja, nie jakiś film dla fanów, nie jakiś film dla pieniędzy. Musi być poczucie, że to ostateczna kontynuacja oryginalnego filmu" – mówił.

To może się już dziać. Serwis Comic Book Resources podał właśnie, że znany filmowy informator Daniel Richtman potwierdził, że "Bez twarzy 2" powstanie razem z Nicolasem Cagem i Johnem Travoltą. To oczywiście nieoficjalne doniesienia, ale wystarczyły, żeby fani się podekscytowali.

Jest jeden problem: w oryginalnym filmie postać Nicolasa Cage'a zginęła. Mówimy jednak o filmie o zamianie twarzy, więc nic nie jest niemożliwe. Zwłaszcza że w 2021 roku scenarzysta Simon Barrett wyjawił, że nie wierzy, że Castor Troy (bohater Cage'a) naprawdę zginął.

– To zabawne, ale osobiście nigdy nie sądziłem, że Castor Troy umarł na końcu 'Bez twarzy'. Kiedy teraz to oglądasz, wydaje się dość oczywiste, że prawdopodobnie próbowali zostawić furtkę dla obu opcji. Wygląda na to, że Castor jest martwy, gdy zostaje trafiony harpunem. Ale nie przykrywają go i potem widzimy, jak ładują go na karetkę. Według mnie nie ładuje się zmarłej osoby na karetkę obok żywej osoby bez nakrycia jej prześcieradłem – chyba że jest żywa – mówił.

O drugiej części "Bez twarzy" mówił też Nicolas Cage w rozmowie z "Colliderem" w 2023 roku. Zasugerował, że w filmie mogą powrócić dzieci bohaterów.

"Czuję, że 'Bez twarzy" to sequel, który sprzyja wielu zwrotom akcji i nieprzewidywalności. Można wziąć pod uwagę pomysł z potomstwem: Castor i Sean mieliby dzieci, a te dzieci by dorosły i wszystko staje się niczym szachy trójwymiarowe. Wtedy nie są to już tylko dwie osoby, John Travolta i ja, ale czterech z nas wymienia się, porusza na różnych poziomach i staje się to jeszcze bardziej złożone. Myślę, że jest tam przestrzeń na wiele pomysłów – mówił.

Wówczas aktor wyjawił, że "był na jednym spotkaniu w biurze, ale od tego czasu nie słyszał nic" o sequelu.

W marcu tego roku Wingard podzielił się aktualizacją dotyczącą projektu: potwierdził, że został on opóźniony ze względu na strajki w Hollywood w 2023 roku. Wyjawił, że nowy scenarzysta został poproszony o kolejne poprawki w scenariuszu, a kiedy te będą gotowe, Wingard i Barrett ponowni go przejrzą. Trudno więc powiedzieć, kiedy ruszą zdjęcia, ale jeśli niedawne plotki o podpisaniu kontraktu przez Travoltę i Cage'a są prawdziwe, to możliwe że będzie to mieć miejsce w bliskiej przyszłości.

