Pamela Anderson w nowej wersji "Nagiej broni"! Dołączy do głównej gwiazdy rebootu

Ola Gersz

N owa "Naga broń" ma kolejną gwiazdę. To Pamela Anderson, która dołączy do Liama Neesona. Co wiemy o reboocie kultowej (niepoprawnej) komedii z lat 90.?