PiS dopina proces układania list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Choć formalnie nie zatwierdzono jeszcze kandydatów, według Onetu część nazwisk ma być już przesądzona. Portal ujawnia, że startować mają m.in.: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Daniel Obajtek i Jacek Kurski.

Wyciekły czołowe nazwiska na z list PiS do PE. Kamiński i Wąsik to dopiero początek. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwają intensywne prace nad kształtem list wyborczych na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego oraz towarzyszącą im kampanią. Największa opozycyjna partia już w najbliższą sobotę na Konwencji Europejskiej w Warszawie ma oficjalnie zainaugurować wyborczy wyścig. W wydarzeniu uczestniczyć będzie rzekomo ponad 100 organizacji patriotycznych.

Wyciekły czołowe nazwiska z list PiS do europarlamentu

Jak donosi Onet, podczas konwencji nie nastąpi jednak prezentacja kandydatów. Ma się to wydarzyć dopiero po rejestracji list w Państwowej Komisji Wyborczej, co musi nastąpić najpóźniej do 2 maja.

– Na ten moment ostatecznych decyzji co do nazwisk, a tym bardziej co do kolejności na listach nikt nie podjął – wyjawił portalowi jeden z najbliższych współpracowników szefa PiS. Informator Onetu wskazał, że ostateczne zatwierdzanie list wyborczych planowane jest na koniec tego tygodnia.

Finalna decyzja i tak należy do Jarosława Kaczyńskiego. – Każdy z okręgów mamy już przeanalizowany pod kątem "jedynek" i "dwójek". Możliwe są jeszcze pewne korekty i przetasowania w tym zakresie, choć nazwiska są już w zasadzie przesądzone – zdradził polityk PiS, który uczestniczy w procesie układania list na eurowybory.

Według Onetu, w "drużynie Kaczyńskiego", która powalczy o mandaty w Parlamencie Europejskim, na najlepszych miejscach ma znaleźć się wielu prominentnych polityków PiS oraz całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Portal poznał część rekomendacji list, jakie trafiły w ostatnich dniach na biurko prezesa PiS, ale – jak zastrzegają źródła redakcji – ostatecznie mogą one ulec zmianie. Oto i one:

W Warszawie listę PiS ma otwierać posłanka PiS Małgorzata Gosiewska , a z drugiego miejsca startować niedawny kandydat tego ugrupowania na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński ,

Na czele mazowieckiej listy do PE ma stanąć dotychczasowy europoseł Adam Bielan, a "dwójkę" w tym okręgu ma dostać Maciej Wąsik . Jego kandydatura została ponoć osobiście zaakceptowana przez Kaczyńskiego, pomimo wielu głosów sprzeciwu wewnątrz partii.

"Jedynką" w woj. lubelskim będzie Mariusz Kamiński . Do startu z tego samego okręgu, przymierzany jest także były prezes TVP Jacek Kurski , ale plan ten ma budzić krytykę lokalnych struktur PiS.

W Małopolsce i w Świętokrzyskim na "jedynce" ma być była premier Beata Szydło , a za nią poseł PiS Arkadiusz Mularczyk . Z trzeciego miejsca w okręgu małopolsko-świętokrzyskim startować ma obecny europoseł Dominik Tarczyński , który zawiaduje delegacją PiS w europarlamencie.

Dwa pierwsze miejsca na liście w łódzkim mają trafić do dotychczasowych europosłów: Jacka Saryusza-Wolskiego i Witolda Waszczykowskiego . Trzecie miejsce może przypaść posłowi Waldemarowi Budzie.

Na Śląsku pierwsze miejsce przypadnie europosłance Jadwidze Wiśniewskiej , zaś z "dwójki" ma startować jeden z liderów Suwerennej Polski Patryk Jaki . "Ziobryści" mają mieć zapewnione dwa tzw. biorące miejsca, z których drugie powinna dostać europosłanka Beata Kempa. Ta z kolei ma być przymierzana do startu z Dolnego Śląska.

W okręgu obejmującym woj. lubuskie i zachodniopomorskie pierwsza pozycja ma należeć się obecnemu europosłowi Joachimowi Brudzińskiemu . Zaś na Podkarpaciu startować ma były prezes Orlenu Daniel Obajtek .

W Poznaniu sytuacja ma być trudniejsza, bo o "jedynkę" zabiegają ponoć posłanka Joanna Lichocka oraz poseł Szymon Szynkowski vel Sęk .

Na listach PiS do europarlamentu znajdą się prawdopodobnie także obecni europosłowie i europosłanki z tego ugrupowania, m.in.: Anna Fotyga , Anna Zalewska , Ryszard Czarnecki czy Karol Karski .

Z celi do Brukseli?

Jak pisaliśmy wcześniej, według WP niedawno odbyło się też zebranie lubelskiego zarządu PiS, na którym zaakceptowano projekt listy Przemysława Czarnka – przewodniczącego partyjnych struktur w tym województwie. Ustalenia portalu potwierdzają, że na szczycie listy znajduje właśnie Mariusz Kamiński. – Mariusz kandyduje, jest na listach – ujawnił informator redakcji.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, Macieja Wąsika na mazowieckie listy PiS miał rekomendować Marek Suski. Poseł z samego rdzenia partii Kaczyńskiego przewodniczy mazowieckiemu zarządowi PiS. Suski nie chciał jednak potwierdzić tych doniesień, mówiąc dziennikarzom, że kandydaci zostaną zaprezentowani na zebraniu Komitetu Politycznego partii.

